Ergebnislisten mit Sternchen, eine Siegerehrung, die womöglich ausfallen wird: Nach der Starterlaubnis der 15-jährigen Kamila Walijewa in der Kurzkür reagiert die Konkurrenz mit Unverständnis - und regt ein Umdenken an.

Von Barbara Klimke, Peking

Sie marschierte schnurstracks durch die Mixed-Zone der Pekinger Eisarena, an allen Journalisten vorbei, die auf sie warteten. Und auch bei der Pressekonferenz für die drei zur Halbzeit führenden Eiskunstläuferinnen der olympischen Einzel-Konkurrenz, gegen 23 Uhr, blieb ihr Platz in der Mitte frei. Russlands Olympia-Komitee ließ die Tagesbeste entschuldigen. Allzu großes Verständnis ihrer Kolleginnen hatte Kamila Walijewa, die nach der Schlusspirouette ihrer höchstbewerteten Kurzkür zu schluchzen begann, indes nicht zu erwarten. "Ob es mir leid tut für Kamila?", sagte die Drittplatzierte, die 21 Jahre alte Japanerin Kori Sakamoto: "Ich glaube nicht."

Die 15-jährige Walijewa, die aktuelle Europameisterin, die trotz eines positiven Dopingbefunds ihr Können demonstrieren durfte, ist mit einem Riesensatz - einem überrotierten Dreifachaxel - mitten hineingesprungen in die vielfältigen Kontroversen, die ihre im Eilverfahren vom Sportgerichtshof Cas durchgepeitschte Starterlaubnis bei diesen Winterspielen auslöste. Die Athletinnen treten nun gegen eine junge Rivalin an, die nach Recherchen des russischen Portals Dossier und der New York Times angeblich gleich mehrere Mittel zur Behandlung von Herzproblemen im Körper hatte: das verbotene Trimetazidin sowie die erlaubten Substanzen Hypoxen und L-Carnitin.

Weil in der Hauptsache, dem mutmaßlichen Dopingvergehen, die Akten erst lange nach der Schlussfeier auf den Tisch kommen, laufen alle 25 Eis-Solistinnen in Peking im Finale, der Kür am Donnerstag, unter Vorbehalt. Das Resultat dieses olympischen Eiskunstlauf-Wettbewerbs wird dann mit einem Sternchen versehen, bestätigte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, am Mittwoch. Dies gelte für den Zeitraum der laufenden Ermittlungen in der Dopingaffäre um die 15-Jährige. Auch soll es keine Siegerehrung geben, wenn Walijewa mit weiteren phänomenalen Hüpfern unter den besten Drei landet.

Vorläufige Ergebnislisten, Fußnoten, Sternchen: Olympia ohne Gewähr entwerte die Wettkämpfe zum "Witz", hatte der US-amerikanische Trainer Adam Rippon, 32, schon vor der Kurzkür erklärt. Am Mittwoch legte Rippon, der vor vier Jahren als Bronzemedaillengewinner im Team unter dem Sternenbanner stand, in der New York Times, nach: Eine Siegerehrung sei auch für die Familien der Athleten gedacht, für das Land, für alle, die auf dem Weg ein Stück mitgegangen seien: "Und jetzt wird ihnen diese Erfahrung geraubt - von Leuten, die seit Jahren immer wieder gegen das Fairplay verstoßen, und die überhaupt nicht hier sein sollten."

Die Athleten hätten "das Vertrauen in das weltweite Anti-Doping-System verloren"

Die US-Athletenvereinigung AAC nahm ebenfalls Bezug auf Russlands großflächige Dopingvergangenheit im Sport und forderte im Namen der 220 nach Peking gereisten Wintersportler, allen Teilnehmern "saubere und faire Spiele" zu garantieren. Jeder, der sich mit jahrelangen Mühen eine Medaille erarbeitet habe, verdiene eine entsprechende Zeremonie, hieß es. Es sei nicht hinzunehmen, dass US-Eiskunstläufer, die im Mannschaftswettbewerb hinter Russland und vor Japan Zweite wurden, mit ihren Schlittschuhen, aber ohne ihre Silbermedaille nach Hause flögen.

Die internationale Vereinigung Global Athletes verlangte ebenfalls ein Umdenken im IOC. Es sei offensichtlich, bekräftigte die Sportlervertretung, dass Walijewa nie in diese Lage gekommen wäre, wenn die Anti-Doping-Agenturen, das IOC und der Sportgerichtshof Cas "ihre Arbeit getan und Russland aus dem Weltsport verbannt hätten". Die Athleten hätten "das Vertrauen in das weltweite Anti-Doping-System verloren".

Die Verärgerung sitzt tief, auch wenn viele Eiskunstläuferinnen versuchten, die Kontroverse auszublenden, solange sie sich auf schwierige Schrittfolgen, auf Luftsprünge über dem Eis konzentriere müssen, auf dreimaliges Spindeln um die eigene Achse in einer Flugzeit von 0,8 Sekunden. "Es erscheint mir falsch, Leute zu bestrafen, die nichts falsch gemacht haben", sagte die amerikanische Meisterin Maria Bell, 25, als sie nach ihrem Vortrag, noch etwas abgekämpft, in der Mixed Zone vor den Journalisten stand. Den Fall Walijewa wollte sie nicht kommentieren, nur so viel: "Ich bin stolz darauf, dass ich in meiner langen Karriere immer eine saubere Athletin geblieben bin."

Detailansicht öffnen In der "Form meines Lebens": Nicole Schott qualifizierte sich als 14. für das Kürfinale am Donnerstag. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Bell ist zehn Jahre älter als Walijewa - und erstmals für Olympia qualifiziert. Im US-Team hat sie eine Ausnahmestellung inne als älteste US-Eiskunstläuferin bei Winterspielen seit 1928. Nur sechs der in Peking übers Eis tanzenden Solisten hatten schon vor vier Jahren in Pyeongchang einen Auftritt, darunter die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott, die sich ebenfalls trotz ihrer erst 25 Jahre als reife Eisartistin fühlt. Dem Ansturm der Kufenkinder hat sie noch einmal getrotzt und sich auf Rang 14 für das Kürfinale qualifiziert: Sie fühlt sich "in der Form meines Lebens".

Das Hochgefühl führte auch zu einem Plädoyer zur Anhebung des Mindestalters in der sogenannten Meisterklasse der Frauen. Inzwischen werde selbst im Eiskunstlauf der Begriff "Women" anstatt "Ladies" gebraucht, sagte Schott: Und "Women" seien die 15-Jährigen eben noch nicht. Aber sie trainieren schon in jungen Jahren intensiver und sind wegen ihres Gewichts und des Drehmoments bevorteilt, weil sie nun mal leichter springen als die Älteren.

Wo die Schwelle liegen sollte, ist für Nicole Schott ebenfalls klar: "Mit 18 ist man volljährig, man ist für alles selbst verantwortlich. Das wäre die einfachste Lösung." Auch bei einem Dopingfall wie bei jenem von Kamila Walijewa, deren provisorisches Startrecht laut Cas-Urteil darauf beruht, dass sie als Minderjährige einen Sonderschutz verdient.