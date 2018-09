8. September 2018, 21:59 Uhr Wales Giggs und die glänzende Zukunft

Ryan Giggs feierte gegen Irland ein rauschendes Pflichtspieldebüt als walisischer Nationaltrainer, nun wartet Dänemark.

Von Daniel Böldt, München

Mit dem Unvermeidlichen wurde Ryan Giggs schon vor Wochen konfrontiert. "Ich würde mein Geld in der Tasche stecken lassen", entgegnete er einem Reporter, der ihm auf die Quote eines Wettanbieters hinwies. 12 Pfund Sterling würde man derzeit bekommen, setzte man nur einen Pfund darauf, dass Giggs den Portugiesen José Mourinho als Trainer von Manchester United ablösen wird. Keine besonders niedrige Quote, aber auch keine astronomisch hohe.

Dass verhaltene Gerüchte um eine Rückkehr der einstigen Klub-Legende zu Manchester die Runde machen, ist überraschend und folgerichtig zugleich. Folgerichtig, weil Mourinho nach einem verpatzten Saisonstart mehr denn je in der Kritik steht und Giggs, 44, aufgrund seiner Vita sowieso fortlaufend als Trainerkandidat in Manchester gehandelt wird. Überraschend, weil Giggs zurzeit eine Festanstellung hat, die ihn bis 2022 bindet - und die er bisher mit Bravour ausfüllt.

Bei seinem Pflichtspieldebüt als walisischer Nationaltrainer überzeugte das Team mit einem überraschend deutlichen 4:1 gegen Irland in der neu geschaffenen Nations League. Die britische Presse, nie um einen Superlativ verlegen, sah bereits den Beginn einer neuen Ära. "Ryan Giggs neue Generation an Spielern zeigt, dass die Zukunft glänzend ist", titelte The Idependent. Und die Sun verglich die Leistung am Donnerstag mit dem größten Erfolg der walisischen Nationalmannschaft, dem Erreichen des EM-Halbfinals vor zwei Jahren.

Giggs setzt auf die Jugend, sechs Spieler unter 22 geben ihr Debüt

Giggs hatte die Mannschaft Anfang 2018 von Chris Colemann übernommen und ihr sogleich eine Verjüngungskur verordnet. Ganze sechs Spieler unter 22 gaben am Donnerstagabend ihr Pflichtspieldebüt für Wales, vier davon in der Startelf. Besonders der erst 17-jährige Ethan Ampadu vom FC Chelsea hinterließ Eindruck bei den 25 000 Zuschauern in Cardiff. Das Tor zum 3:0 hatte Ampadu nach eigener Balleroberung mit einem intelligenten Zuspiel auf Aaron Ramsey vorbereitet. Er soll in absehbarer Zeit in die Fußstapen jener älterer Spieler treten, die noch immer den Takt vorgeben bei den Walisern: Ramsey vom FC Arsenal und natürlich Gareth Bale von Real Madrid, der mit einem Traumtor zum 2:0 früh die Weichen auf Sieg gestellt hatte.

Um diese beiden will Giggs ein junges, schlagkräftiges Team aufbauen, das sich möglichst für die EM 2020 qualifizieren soll. Sollte dies nicht über die altbekannte EM-Qualifikationsrunde gelingen, könnte die Nations League für Wales durchaus ein dankbarer Weg sein, sich einen Startplatz bei der Endrunde zu sichern. Allzu übermächtig wirkt die Konkurrenz in der Liga B nicht. Mit dem vermutlichen stärksten Gegner, Dänemark, können sich die Waliser an diesem Sonntag messen. Die Dänen treten dabei anders als bei der 0:3-Niederlage gegen die Slowakei wieder mit den arrivierten Kräften an. Der Streit um Vermarktungsrechte zwischen dem dänischen Verband und den Spielern samt Länderspiel-Streik ist vorübergehend beigelegt. Damit trifft Giggs also auf jene Mannschaft, die bei der WM im Achtelfinale nur knapp im Elfmeterschießen am späteren Finalisten Kroatien scheiterte. Es ist die erste große Belastungsprobe für ihn als Trainer. Bevor er im Januar 2018 die walisische Nationalmannschaft übernahm, hatte er nur als Assistenztrainer und 2014 für vier Spiele als Interimstrainer bei ManUnited gearbeitet.

Ob Giggs bei einer möglichen EM-Teilnahme seiner Mannschaft noch für Wales an der Seitenlinie steht, hängt mitunter auch vom Abschneiden der Red Devils in dieser Saison ab. Viele Fans in Manchester drängen längst darauf, ihn vom walisischen Verband loszueisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Giggs, der nie für einen anderen Verein spielte als United, einer solchen Offerte widersteht, liegt vermutlich unter 12:1.