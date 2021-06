Ersatzventil: Wales' Kapitän Gareth Bale (links) lässt seinen Frust am deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert aus.

Früher hätte ein Achtelfinal-Aus bei einer EM in Wales keine Entschuldigung erfordert. Doch die Zeiten haben sich geändert - und der einzige Star des Teams kann die Last der Erwartungen nicht schultern.

Von Ulrich Hartmann, Amsterdam

Gareth Bale trug noch viele Emotionen in sich, kurz nachdem er mit Wales bei der Europameisterschaft ausgeschieden war. Vielleicht war das kein gutes Zeichen. Vielleicht hätte er seine Wut und seinen Frust in den vorangegangenen 90 Minuten auf den Platz bringen müssen. Vielleicht hätte er mehr als ein paar offensive Sprints investieren müssen bei der 0:4-Niederlage gegen Dänemark.

Nach jedem dieser Sprints trottete er so langsam zurück, dass er für die Defensivarbeit nicht mehr zur Verfügung stand. So geriet bei dieser EM das letzte Spiel jener Waliser, die bei der EM 2016 in Frankreich noch den unverhofften Halbfinal-Einzug bejubelt hatten, zu einem Debakel.

Die Emotionen, die der Mannschaftskapitän und größte Star des walisischen Fußballs nach dem Abpfiff noch in sich trug, bekamen der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert und ein Interviewer von der britischen BBC zu spüren. In Richtung Siebert beklagte sich Bale über zwei tatsächlich diskussionswürdige Entscheidungen: erst ein mögliches Foul gegen Wales im Mittelfeld unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 0:2, und dann über eine fragwürdige rote Karte gegen Harry Wilson in der 90. Minute. Beide Entscheidungen hätten auch anders ausfallen können, aber man muss ehrlich sein: Sie hätten das Aus der enttäuschenden Waliser kaum bzw. garantiert nicht verhindert.

Er liebe es, für Wales zu spielen, versicherte Bale beim Heimatsender

"Für uns war schon das Erreichen des Achtelfinals ein großer Erfolg", sagte Teammanager Robert Page hinterher immer wieder. Er verwies wiederholt auf eine "junge Mannschaft" und versuchte die daheimgebliebenen Fans im Stile eines Mantras mit den wiederkehrenden Worten zu trösten, dass Wales "zurückkommen" werde. Es gab Zeiten, da hätte eine Achtelfinal-Teilnahme bei einer Europameisterschaft in Wales keine Entschuldigung erfordert. Doch das Halbfinale von 2016 hat die Erwartungen verändert.

Offenbar auch bei Bale, der die vergangene Saison an den Londoner Erstligisten Tottenham Hotspur ausgeliehen war und nun zunächst einmal zu seinem Arbeitgeber Real Madrid zurückkehrt. Bale ist 31 Jahre alt, und offenbar hat mancher gedacht, dass er seine Karriere im Nationalteam mit diesem EM-Aus beendet. Eine entsprechende Frage im BBC-Interview beantwortete Bale allerdings mit dem grußlosen Abbruch. Im anschließenden Interview beim walisischen Heimatsender verkündete er umso pathetischer: "Ich liebe es, für Wales zu spielen, und will weitermachen, bis ich ganz mit dem Fußball aufhöre."

Gut möglich also, dass man Bale auch noch bei der EM 2024 in Deutschland sieht. Dass er mit dann 34 Jahren mehr nach hinten arbeitet, braucht aber niemand ernsthaft zu erwarten.