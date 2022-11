Der walisische Altstar Gareth Bale hat grünes Licht für seinen Einsatz bei der WM in Katar gegeben. "Ich bin genau da, wo ich sein will - hier. Ich bin bereit. Wir haben hart trainiert und uns an die Hitze und die Zeitumstellung angepasst. Wir haben jetzt keine Ausreden mehr", sagte der Kapitän und Rekordschützen seines Landes am Sonntag in Doha. Zuletzt aufkommende Zweifel an seiner Fitness wischte er am Sonntag entschieden beiseite. Schon als Kind habe er davon geträumt, Wales bei der WM zu sehen. "Und jetzt bin ich dabei. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. - zumal für Wales eine verrückte Bilanz endet: Das bisher letzten WM-Turnier mit der Beteiligung von Bale fand 1958 statt.

Für seinen neuen Klub, Los Angeles FC, stand Bale, 33, in der nordamerikanischen Major League Soccer seit Juli nur zwei Mal von Beginn an auf dem Platz, kein einziges Mal reichte es für 90 Minuten. Die Bedeutung des Auftakts am Montag (20 Uhr MEZ/ live im ZDF) gegen die USA ergibt sich aus der Gruppenkonstellation. Angesichts der weiteren Gegner Iran und England dürfte ein Sieg Gold wert sein. "Egal, was wir erreichen: So lange wir alles geben, wird das Land stolz auf uns sein", sagte Bale.

Verzichten muss Teamchef Rob Page auf den am Oberschenkel verletzten Mittelfeldspieler Joe Allen von Swansea City. "Er wird es wohl nicht schaffen, wir wollen nichts riskieren", sagte Page.