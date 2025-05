Der achtmalige Nationalspieler wurde permanent bei großen Klubs gehandelt. Ob beim strauchelnden Revierriesen Borussia Dortmund, bei Bayer Leverkusen als Nachfolger von Xabi Alonso oder bei RB Leipzig mit Chefaufseher Jürgen Klopp. Seinem früheren Verein, der TSG 1899 Hoffenheim, sagte Wagner vor einiger Zeit ab. Nun hat der FC Augsburg den Zuschlag bekommen, der schon einmal vor mehr als sechs Jahren mit einer Trainer-Personalie für Aufsehen gesorgt hatte, als der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann Assistenzcoach geworden war. Diese Zusammenarbeit dauerte aber nur zweieinhalb Monate.

Vor dieser Saison hatte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll den Wunsch geäußert, das Image der grauen Maus in deren 14. Bundesligasaison endlich abzustreifen. Doch wie schon in der Spielzeit 2023/24, als fünf Niederlagen im Endspurt einen internationalen Startplatz kosteten, brach der FC Augsburg auch jetzt ein. Nach vier Niederlagen am Stück und beendete die Mannschaft um Kapitän Jeffrey Gouweleeuw die Saison als Tabellenzwölfter. Nach dem 1:2 gegen Union Berlin hatten die Augsburger die Saison-Analyse angekündigt – mit der gravierenden personellen Konsequenz.Wagner hat zwei Jahre erfolgreich die SpVgg Unterhaching trainiert, die er nach dem Aufstieg in die 3. Liga 2023 verließ. Seit September desselben Jahres war er gemeinsam mit Benjamin Glück Assistenztrainer von Nagelsmann. Zuvor war er Co-Trainer der U-20-Nationalmannschaft gewesen und hatte schon zusammen mit Cheftrainer Hannes Wolf ein A-Länderspiel unter dem damaligen Interims-Teamchef Rudi Völler absolviert. In Thorup musste in Augsburg ein beliebter Trainer gehen. Der den Leuten zugewandte Däne hatte die Fuggerstädter im Oktober 2023 von Enrico Maaßen übernommen und solide geführt. Einen berauschenden Spielstil konnte er der Mannschaft aber nicht vermitteln und setzte stattdessen auf einen defensiven Ansatz. So hatte der FC Augsburg wenigstens nichts mit dem Abstieg zu tun. Wagner soll die Mannschaft nun deutlich attraktiver auftreten lassen.