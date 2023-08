Interview von Jonas Beckenkamp

Wer die deutschen Basketballer in diesen Tagen auf der japanischen Ferieninsel Okinawa erlebt, dem begegnen zwölf reichlich entspannte, bestens durchtrainierte junge Männer. Das Baden an den herrlichen Stränden mit dem feinen, weißen Sand haben sie aber nicht im Sinn, die deutsche Nationalmannschaft hat Größeres vor: eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und den Philippinen (25. August bis 10. September). Die Brüder Franz und Moritz Wagner, 21 und 26 Jahre alt und beide in der NBA bei den Orlando Magic unter Vertrag, sollen dabei tragende Rollen spielen. Franz berichtet am letzten Abend vor dem ersten Spiel der Deutschen gegen Co-Gastgeber Japan von einer "super Teamchemie und einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Spieler. Es liegen intensive Trainingswochen hinter ihnen, auch in Berlin, eine ideale Gelegenheit für die Brüder an einem freien Tag im im Berliner Elternhaus vorbeizuschauen - und zu einem Gespräch. Zum Videocall erscheint jeder in seinem eigenen Bildfenster - die Schalte geht mittenrein in ihre jeweiligen Kinderzimmer.