Offensivspieler Amine Adli wird dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen die nächsten Monate fehlen. Der 24 Jahre altre marokkanische Nationalspieler hat sich im Champions-League-Spiel bei Stade Brest am Mittwochabend einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen und musste sich in einer orthopädischen Klinik in Köln einer Operation unterziehen. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Adli, der beim Stand von 1:1 in der 63. Minute eingewechselt wurde, musste nach einem Zweikampf mit starken Schmerzen 18 Minuten später wieder ausgewechselt werden. Nach Vereinsangaben wird der Offensivspieler mindestens bis Januar 2025 ausfallen. Die Reha kann Adli dann im Leverkusener Trainings- und Rehabilitationszentrum in der BayArena absolvieren.