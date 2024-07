Konflikt zwischen Wada und den USA:Die Drohung

Von Johannes Aumüller, Paris

Der Mann im blauen Poloshirt ist erkennbar genervt. Er antwortet knapp, verdreht die Augen, schaut ständig nach links und rechts zu Pressesprecher und Generaldirektor. Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), sitzt im Saal La Seine des Pariser Kongresszentrums, wo er vortragen möchte, wie toll die Lage im globalen Anti-Doping-Kampf sei. So viele Tests habe es zuletzt gegeben, so robust sei das System, so vorbildhaft habe seine Organisation die Affäre um 23 positiv getestete Schwimmer aus China gemanagt. Stattdessen prasseln nun die kritischen Fragen auf ihn ein.