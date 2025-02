Jetzt ist der aktuell brisanteste Dopingfall des Tennissports sportrechtlich vorbei, und Jannik Sinner kann sehr zufrieden sein. Zwar muss der italienische Weltranglistenerste bis Anfang Mai eine Sperre absitzen, aber es ist die Zeit der Saison, in der ihn das am wenigsten stört. Beim ersten Grand Slam des Jahres 2025, den Australian Open, hat er noch mitspielen dürfen (und gewonnen); rechtzeitig vor dem zweiten Grand Slam, den French Open, ist er wieder spielberechtigt. Preisgelder und Weltranglistenpunkte verliert er rückwirkend auch nicht. Also dann: Zeit für ein paar chillige Monate, und dann ausgeruht in Paris gegen die von den Masters-Turnieren geschlauchte Konkurrenz antreten.

Vor ein paar Jahren ist mal aufgeflogen, wie sich im Tennissport die Profis die Zeitfenster für Bluttests quasi vorab aussuchen konnten. Jetzt werden auch noch die Daten der Dopingsperren so zurechtgebogen, dass sich die Athleten gut damit arrangieren können. Was tun die angeblich so strengen Anti-Doping-Instanzen des Sports nicht alles, damit sich die Sportler auch wohlfühlen!

Es riecht im Fall Sinner mal wieder nach einem schrägen Deal, den sich die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada ausgedacht hat. Noch vor wenigen Monaten hat sie klar formuliert, dass sie nach den zwei Clostebol-Befunden bei dem 23-Jährigen den Freispruch durch die zuständige Tennis-Instanz nicht akzeptiere und eine Sperre von ein bis zwei Jahren anpeile. Jetzt knickt sie ein und zieht ihren Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (Cas) zurück. Der Grund: Sie glaubt dem Athleten, dass er nicht habe betrügen wollen und die verbotene Substanz bei einer Massage unbeabsichtigt in seinen Körper gelangt sei. Aber weil laut Anti-Doping-Kodex der Sportler immer die Verantwortung fürs Handeln seines Umfeldes trägt, gibt es trotzdem noch drei Monate Sperre, die Sinner nun akzeptiert.

Das alles passt zu dem schrägen Ablauf des ganzen Falles: Denn erst waren Sinners Positivbefunde lange geheim gehalten worden. Dann hat der Italiener monatelang unter dem Eindruck des laufenden Verfahrens gespielt. Und nun kommt es zu dieser außergerichtlichen Einigung, mit der zum wiederholten Mal ein Dopingfall im Tennis mit einer marginalen Strafe endet. Der Sportgerichtshof Cas ist gewiss nicht der letzte Schluss der Sportrechtsweisheit und Sportrechtsgerechtigkeit. Aber in diesem Fall wäre es doch zu begrüßen gewesen, wenn sich das höchste Gericht der Sportwelt den Fall noch einmal angeschaut hätte; auch den Vortrag von Sinners Partei, wie die verbotene Substanz nur deshalb in den Athletenkörper gelangen konnte, weil sein Physiotherapeut ein Clostebol-haltiges Medikament zur Heilung einer eigenen Wunde nutzte. Und dann hätte am Ende der Cas-Verhandlung eben eine längere, härtere Sanktion stehen können – oder auch ein kompletter Freispruch.

Auffallend oft kommen Spitzenathleten quasi ungeschoren davon

Letzteres wiederum wäre dann aber eine Blamage für die Wada gewesen. Stattdessen kann diese sich nun in einer ihrer Lieblingsrollen zeigen: als die Organisation, die bei Dopingfragen beinahe willkürlich vorgeht und herumdealt. Und im Sport ist der Aufschrei groß, dass das Anti-Doping-System mal wieder einen Spitzenathleten quasi ungeschoren davonkommen lässt. So hat erst im Vorjahr die polnische Tennisspielerin und frühere Weltranglistenerste Iga Swiatek einen Positivtest auf Trimetazidin problemlos überstanden. Sie schob ihn auf ein verunreinigtes Medikament gegen Jetlag – ein Monat Sperre war dafür genug, und zudem ließ sich diese Zeit auch noch so aufteilen, dass Swiatek bei den WTA Finals mitspielten konnte. Vor ein paar Jahren wiederum war der Radprofi und viermalige Tour-Sieger Christopher Froome wegen eines erhöhten Salbutamol-Werts zunächst gesperrt, unter großer Dehnung der Paragrafen aber rechtzeitig zur Tour de France wieder als startberechtigt eingestuft worden.

Das zeitlich passgenaue Zuschneiden von Dopingsperren liegt offenkundig im Trend. Und wer weiß, was die Wada und die anderen Anti-Doping-Instanzen noch in petto haben, wenn ein Topprofi aus dem Radsport mal eine Vierjahressperre bekommt, weil es die Faktenlage gar nicht anders erlaubt? Da gibt es der Code bestimmt her, dass dieser zwölf Jahre lang immer für die weitgehend wettkampffreie Zeit von November bis Februar gesperrt wird und den Rest des Jahres – selbstredend unter strenger Aufsicht und regelmäßig kontrolliert! – weiter um Siege kämpfen darf.