Klassischer Start- und Zielsieg: Die Britin Alice Powell feiert am Samstag ihren Triumph beim Auftakt-Rennen der W-Series in Spielberg.

In Österreich sind 18 Fahrerinnen in die zweite Saison der W-Series gestartet. Die Rennserie ist gute PR für die Formel 1 - aber bringt sie wirklich die Karriere der Pilotinnen voran?

Von Philipp Schneider, Spielberg

Alice Powell kletterte aus ihrem Rennwagen, sprang auf die Motorhaube, dann warf sie ihre Fäuste im Jubel in die stets würzige Luft der Steiermark. Warum auch nicht? War doch der 28-jährigen Britin tatsächlich ein blitzsauberer Start- und Zielsieg gelungen beim Großen Preis in Spielberg.

Sekunde, Alice Powell?

Von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt hat die sogenannte "W-Series" am Samstag ihren Fahrbetrieb wiederaufgenommen. W steht für Woman. Die 2019 gegründete Rennserie ist 18 weiblichen Talenten vorbehalten, die seit dieser Saison erstmals auch in einer Team-Struktur gegeneinander antreten. Nachdem die W-Series im Vorjahr pandemiebedingt pausierte, hat sie in diesem Jahr sozusagen ein Upgrade erfahren und findet auf größerer Bühne statt: Erstmals rollt sie ausschließlich am Rande von acht Großen Preisen der Formel 1. Allein, wer bekommt das überhaupt mit?

Die spätere Siegerin wird mit 15 Superlizenzpunkten belohnt

Die Pilotinnen fahren Formel-3-Autos, ein Rennen dauert 30 Minuten plus eine Runde. Es gibt hohe Siegprämien zu gewinnen - und die spätere Meisterin wird vom Automobilweltverband Fia mit 15 Superlizenzpunkten belohnt. Wer irgendwann einmal an einem Formel-1-Rennen teilnehmen möchte, der benötigt 40 Punkte. Und genau darum geht es: um ein Cockpit in der Formel 1.

Bernie Ecclestone, der langjährige Vermarkter der Königsklasse, formulierte einst eine Vision, um seinen Wettbewerb attraktiver zu machen: "Wir brauchen einen Deutschen, einen Schwarzen und eine Frau." Er bekam Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Inzwischen ist Ecclestone längst von der Bühne verschwunden, nur eine Frau, die gibt es noch immer nicht. Die W-Series versucht, diesem Missstand ein Ende zu setzen. Sie will endlich eine Nachfolgerin für Lella Lombardi finden, die im Jahr 1976 als bislang letzte Frau an einem Grand Prix teilnahm - in Spielberg. Ein Jahr zuvor fuhr die Italienerin beim Großen Preis von Spanien sogar in die Punkte.

Detailansicht öffnen Wer wird ihre Nachfolgerin? Die Italienerin Lella Lombardi fuhr 1975 bei einem Formel-1-Rennen in die Punkte. (Foto: imago)

Die letzte Frau, die zumindest mal am Steuer saß in der Formel 1, war Susie Wolff: 2015 fuhr sie beim Großen Preis von England den unterlegenen Williams von Valtteri Bottas im Training auf einen respektablen 13. Platz von 20 Startern. Kurz darauf verkündete Wolff allerdings ihren Rückzug aus der Formel 1. Sie habe das Gefühl, erklärte Wolff, sie sei so weit gekommen wie möglich.

Sie hätte auch sagen können: Ich bin an ein gläsernes Cockpitdach gestoßen.

Es gibt keinen Grund, weder physisch noch psychisch, weswegen eine Frau nicht erfolgreich sein könnte in der Formel 1. Die nötigen Muskeln an Nacken, Armen und Beinen lassen sich antrainieren. Und die komplexe Technik der Rennwagen sorgt ohnehin dafür, dass heutzutage viele Bewegungen kräfteschonender sind als früher. Die anstrengendste Tätigkeit beim Fahren, das hat Daniel Ricciardo gerade in Spielberg erzählt, sei das Bremsen. Um die Kurven geht es dank Servolenkung hingegen fluffig leicht. So leicht, dass Charles Leclerc 2019 einhändig um die Ecken der anspruchsvollen Strecke in Suzuka cruiste. Mit der anderen Hand hielt er seinen Außenspiegel fest, der abzubrechen drohte.

Zweifelsfrei ist die W-Series im Rahmenprogramm der Formel 1 gute PR. Sie verleiht ihr einen Anstrich von Diversität. Aber ist sie auch gut für die Karriere der Pilotinnen? Oder trennt sie Männer und Frauen in einem Sport, in dem keine Trennung notwendig wäre?

Warum einen Umweg nehmen?

Wie schwierig diese Frage zu beantworten ist, zeigt sich daran, dass eine Motorsportlerin und ein Motorsportler, die beide für mehr Gleichberechtigung kämpfen, unterschiedlicher Ansicht sind über die Sinnhaftigkeit der W-Series: der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton. Und die deutsche DTM-Pilotin Sophia Flörsch.

"Wenn wir über Diversität sprechen, denken die Leute oft, dass wir über Hautfarben reden müssen", sagt Hamilton. "Doch es ist nicht nur das. Es müssen auch mehr Frauen beteiligt sein. Im Moment haben wir einen von Männern dominierten Sport und das muss sich ändern."

Hamiltons Vater nahm einst drei Jobs gleichzeitig an, um die Go-Kart-Karriere seines Sohnes anzuschieben. Er war nicht geschlechtlich benachteiligt, dafür aber sozioökonomisch. Auf seinem Weg an die Weltspitze in seinem Sport hat Hamilton selbst erlebt, was auch die Statistiken ausweisen: Im Einstiegsalter zwischen vier und zwölf Jahren sind nur etwa fünf Prozent aller Teilnehmer Mädchen. In einer teuren und aufwendigen Sportart, in der hart ausgesiebt wird, bleibt am Ende eines möglichen Aufstiegs in die Top-Klassen von diesen fünf Prozent nicht mehr viel übrig. Das ist das Problem. "Wir müssen mehr tun, damit junge Mädchen da draußen wissen, dass die Kart-Serien ein möglicher Karriereweg sind, und hoffentlich macht die W-Series genau das."

Detailansicht öffnen Hält nicht viel von der W-Series: DTM-Pilotin Sophia Flörsch. (Foto: HochZwei/imago)

Das ist eben die Frage. Sophia Flörsch glaubt nicht, dass wegen der W-Series mehr Eltern die Rennfahrer-Karrieren ihrer Töchter anschieben. Die 20-Jährige, die vor drei Jahren Berühmtheit erlangte mit einem Crash, bei dem ihr Formel-3-Auto abhob und einen Begrenzungszaun durchschlug, empfindet es als der Gleichberechtigung nicht förderlich, dass sich Frauen in einer eigenen Rennserie abschotten. Sie findet: Wer als Frau in der Formel 1 gegen die besten Fahrer antreten und gewinnen will, der muss sich sowieso am Ende in einem Wettbewerb mit Männern beweisen. Warum also einen Umweg nehmen?

Ähnliches dachte sich schon vor 40 Jahren die Französin Michelle Mouton. 1981 gewann sie mit ihrer Beifahrerin Fabrizia Pons den knallharten Rallye-Weltmeisterschaftslauf in San Remo. Dem ließ sie Siege bei der knallharten Rallye Portugal, der knallharten Rallye Griechenland und der knallharten Rallye Brasilien folgen. Haarscharf verpasste Mouton die Weltmeisterschaft, nur der legendäre Walter Röhrl war schneller. Eine Wettfahrt unter Frauen über 30 Minuten plus eine Runde? Die würde die heute 70-jährige Mouton möglicherweise eher amüsieren.

Flörschs größter Erfolg war bisher der 13. Platz bei den 24 Stunden von Le Mans im vergangenen Jahr. Sie teilte sich das Cockpit des Sportwagens mit der Niederländerin Beitske Visser und Tatiana Calderon aus Kolumbien. An diesem Trio lässt sich gut erkennen, auf welch unterschiedlichen Wegen Frauen ihre Karrieren im Motorsport vorantreiben. Die 26-jährige Visser erhielt vor acht Jahren als erste Frau im Formelsport eine Förderung von Red Bull. Sie fuhr schon 2019 in der W-Series mit - und war auch am Samstag in Spielberg wieder dabei. Die 28-jährige Calderon war in der Saison 2019 die erste Frau, die in der Formel 2 an den Start ging. Dort blieb sie aber ohne Punkte und musste sich eine neue Herausforderung suchen. Seit 2020 fährt sie in der japanischen Super Formula, die als härteste Ausbildungsserie der Welt gilt. Auch Calderon lehnt die W-Series kategorisch ab. Und sie ist von dem Trio wohl am nächsten dran an einem Cockpit in der Formel 1: Seit 2018 ist sie bereits Entwicklungs- und Testfahrerin beim Formel-1-Team Alfa-Romeo. Diesen Job hat allerdings auch die 22-jährige Britin Jamie Chadwick. Das Formel-1-Team Williams gab ihr 2019 eine ähnliche Anstellung. Und zwar gerade weil sie zuvor die Meisterschaft in der ersten Saison der W-Series gewonnen hatte, wo sie auch in diesem Jahr wieder startet. Es ist kompliziert.

Sophia Flörsch hat sich für den Wettkampf mit Männern in der Tourenwagen-Meisterschaft DTM entschieden. Ob sie dort sportlich derart auf sich aufmerksam machen kann, um einen Formel-1-Rennstall zum Abwerbemanöver zu animieren, das ist fraglich. Der klassische Weg in die Königsklasse, den in den vergangenen Jahren etwa Mick Schumacher, George Russell, Charles Leclerc und Pierre Gasly genommen haben, führt noch immer über die Meisterschaft in der Nachwuchsserie Formel 2. Dort starten auch in dieser Saison wieder nur 22 junge, überwiegend weiße Männer.