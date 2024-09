Irgendwo im ganz, ganz Kleingedruckten ist jüngst doch noch Erbauliches aus Wolfsburg vermeldet worden: Die örtliche Fußballarena gehört nun endlich dem örtlichen Profifußballverein, dem VfL Wolfsburg . Der Erwerb soll deutlich weniger als 50 Millionen Euro gekostet haben, immer noch keine geringe Summe, aber wenigstens musste für Verhandlungen nicht das Reisebudget angezapft werden. Denn es handelte sich eher um eine Art Nachbarschaftshilfe: Aus dem Portfolio der Wolfsburg AG, eines Gemeinschaftsunternehmens der Stadt Wolfsburg und Volkswagen zur Förderung der regionalen Wirtschaft, ging die Arena in den Besitz des VfL Wolfsburg über. Die Transaktion verlief dem Vernehmen nach unkompliziert, reibungslos und somit den Erwartungen entsprechend: Die Parteien dürften in der Vergangenheit ja bereits etliche Male auf derselben Seite des Schreibtisches gesessen haben.

So zutraulich ist es in der Autostadt zuletzt eher selten zugegangen, den Schlagzeilen waren vor allem intensive Schlagabtäusche zu entnehmen. Konzernspitze gegen Betriebsrat, Anzugträger gegen Schichtarbeiter, und die Politik irgendwo zwischen den Fronten. Volkswagen muss Kosten einsparen, bis zu 14 Milliarden Euro, im schlimmsten Fall könnten ganze Werke dichtgemacht werden. In die sonst beschauliche Autostadt ist Panik eingekehrt, wenige Hundert Meter westlich ging es dagegen vergleichsweise unaufgeregt zu.

Dort, in fußläufiger Entfernung zu den berühmten VW-Schornsteinen, steht die Arena, die unlängst den Eigentümer gewechselt hat. Stolz wurden dort auch mal eine Meisterschale, ein DFB-Pokal und ein niedersächsischer Landespokal ausgestellt, ehe das Vereinsmuseum wegen geringen Besucherandrangs schließen musste. Der VfL Wolfsburg fristet ein Dasein im Kleingedruckten. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die Werkself seit Jahren einen Fußball spielt, der zu den Platzierungen im biederen Bundesliga-Niemandsland passt. Unternehmensziel: verfehlt. Und da es nun ja im Gesamtunternehmen heftig kriselt: Was bedeutet das für den VfL Wolfsburg?

Noch ist nur schwer abzusehen, welche Auswirkungen die VW-Krise mittel- oder langfristig auf die kickende Tochtergesellschaft haben wird; eine finanzielle Rahmenvereinbarung zwischen VW und VfL soll erst kürzlich bis 2027 verlängert worden sein. Auf Nachfrage wird in den inneren Gewerken des Klubs außerdem stets derselbe historische Vergleich angestellt: Auch die Dieselaffäre 2015 habe der VfL schließlich überstanden, und da hätten die Prognosen ebenfalls zappenduster ausgesehen. Entbehrungen musste der Werksklub dennoch erdulden. Der Konzern erlegte sich und seinen Töchtern ein sogenanntes „Performance“-Programm auf, das letztlich auch einfach nur „Sparprogramm“ hätte heißen können: Die VW-Zuschüsse fürs Männerteam wurden um 20 Prozent auf reguläre 70 Millionen Euro pro Saison reduziert, auch die (weitaus erfolgreichere) Bundesliga-Mannschaft der Frauen muss angeblich mit weniger Geld auskommen – allerdings dürfte es sich da mit Blick auf die noch immer weit auseinanderklaffenden Inventionssummen eher um eine Art Solidaritätsbeitrag handeln. VW hält außerdem Anteile am FC Bayern München (über Audi), dem FC Ingolstadt (über die Audi-Tochter Quattro) und zählt zu den Hauptsponsoren des DFB. Beigaben für Sportveranstaltungen sind in den vergangenen Jahren allerdings zurückgeschraubt worden, das VW-Logo prangt seit 2022 nicht mehr auf Werbebanden bei Champions-League-Spielen, bei der Heim-EM 2024 war stattdessen der chinesische Autobauer BYD zu sehen. Alles mit Verweis auf das Effizienz- und Kostensenkungsprogramm im VW-Konzern.

Wie groß das VW-Investment in den VfL ist, hängt vom Blickwinkel ab

Auch der VfL Wolfsburg teilt auf Anfrage mit, die von VW „zur Verfügung gestellten Ressourcen effizient und kostenschonend“ einsetzen zu wollen. Dieses Ansinnen wolle man „insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen“ fortführen, wenngleich sich in jüngerer Vergangenheit nicht ganz so orthodox an diese Maßgabe gehalten wurde: Das jährlich bereitgestellte Sondervermögen von VW, das unter anderem Trikotwerbung und die Namensrechte für die Wolfsburger Arena umfasst, wurde für diese Saison ausnahmsweise angehoben, auf etwa 80 Millionen Euro. Wie groß diese Summe ist, hängt wiederum stark vom Blickwinkel ab: In den Geschäftsstellen mancher in die Zweitklassigkeit gestützter Traditionsklubs, etwa beim FC Schalke 04 oder dem 1. FC Köln, brächte so ein Zahlungseingang freudige Gesichter hervor. Es ist aber zu wenig, um mit artverwandten Spitzenklubs wie Bayer Leverkusen (Bayer AG) oder RB Leipzig (Red Bull) mitzuhalten. Und in Relation zu den geplanten Milliardeneinsparungen im VW-Konzern schafft es diese Summe kaum über die Wahrnehmungsschwelle: 80 Millionen Euro bedeuten einen Anteil von deutlich unter einem Prozent.

Durch Wegrationalisierung des Wolfsburger Profifußballs werden sich weder Gewinnmargen noch Arbeitsplätze retten lassen, das müssen schon künftige Verkäufe von E-Autos leisten. Den Führungskräften des VfL ist aber durchaus bewusst, wie das aussähe, wenn Schichtarbeiter um Jobs bangen und gleichzeitig gut bezahlte Fußballer das mit der „Performance“ weiterhin nicht ganz so genau nehmen: In der Saison 2021/22 waren die Wolfsburger zum bislang letzten Mal in der Champions League dabei, damals unter Sportchef Jörg Schmadtke. Dessen Nachfolger Marcel Schäfer hielt sich zwar ebenfalls an die Nachhaltigkeitsauflagen, doch weil die Ergebnisse nicht passten, wird sein Weggang nach Leipzig im Konzern für verkraftbar gehalten. Der neue Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen, vor der Saison aus Kopenhagen gekommen, will nun beide Unternehmensziele wieder in Einklang bringen: Der VfL soll effizient arbeiten, sportlicher Ertrag soll dabei aber nicht länger auf der Strecke bleiben. „Wir haben hier die besten Möglichkeiten und eine sehr gute Infrastruktur“, erklärte Christiansen bei Amtsantritt: Ziel müsse daher „immer sein, europäisch zu spielen“. Auch Trainer Ralph Hasenhüttl hat zuletzt wiederholt an große Ambitionen und ideale Rahmenbedingungen erinnert; ins internationale Geschäft einziehen muss der Österreicher aber ohne prominente Namen. Transfers der Kategorie Julian Draxler, André Schürrle oder Kevin De Bruyne sind nicht mehr drin, stattdessen sollen nun Begabungen entdeckt, gefördert und mit Gewinn veräußert werden.

Bei Werkself-Konkurrent Bayer Leverkusen wird deutlich erfolgreicher gearbeitet

Der Wolfsburger Idealvorstellung entspricht etwa das Kreislaufgeschäft um den rasanten Verteidiger Micky van de Ven, der 2021 für 8,5 Millionen Euro gekauft und zwei Jahre später für bis zu 50 Millionen Euro (inklusive Boni) nach England verkauft wurde. Eine ähnliche Ablöse wurde in diesem Sommer nun in den Griechen Konstantinos Koulierakis investiert. Eingeweihte finden, der Fußball könne auf diese Weise eine Art Vorbildfunktion im Konzern übernehmen – wenngleich nicht ganz so oft erwähnt wird, dass die Mutter in den vergangenen sechs Geschäftsjahren jeweils für eine negative Wolfsburger Transferbilanz aufkommen musste. Saldo: fast 100 Millionen Euro. Mitunter schauen sie beim VfL aber auch murrend zum Werkself-Konkurrenten Leverkusen, wo etwas mehr Risikobereitschaft des Mutterkonzerns, kluge Transfers und ein Trainer wie Xabi Alonso zum Gewinn der deutschen Meisterschaft beitrugen. Und somit auch zu einem schönen Werbeeffekt.

Im Aufsichtsrat des VfL sitzt übrigens VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, eine leidenschaftliche Kämpferin für Arbeitsplätze, die natürlich immer wieder mal für ein Bundesligaspiel in der Wolfsburger Arena vorbeischaut. Vom VW-Werk nebenan muss sie dafür nur Gehminuten zurücklegen, nur: Lohnt sich das? VfL-Coach Hasenhüttl jedenfalls hat die Stadionatmosphäre neulich mit jener auf einem „Friedhof“ verglichen, was sicher keine ideale Eigen-PR war. Andererseits hat Hasenhüttl den Satz halt nach der Saisoneröffnung gegen den FC Bayern formuliert – und so konnte wenigstens die ein oder andere Schlagzeile daraus produziert werden.