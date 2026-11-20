Vier Jahre war der HSV-Profi gesperrt. Nun zeigt sich, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur im Verfahren eine Behauptung aufstellte, die Forscher erst nachträglich mit einer Studie belegen sollten. Die Zweifel am Epo-Testverfahren werden immer größer.

Am 13. November 2024 schalten sich die Wissenschaftsgelehrten der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) am Stammsitz in Montréal zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des Komitees für „Gesundheit, Medizin und Forschung“ stehen alle Forschungsprojekte, die die Oberaufsicht in den kommenden Monaten bezuschussen will, zum Wohle der globalen Betrugsbekämpfung im Spitzensport. Und dabei kommt auch ein Projekt zur Sprache, dem man die Brisanz kaum anmerkt.