Von Johannes Aumüller, Frankfurt

Mario Vuskovic ist mit großer Unterstützung angereist. Links neben ihm sitzt sein Dolmetscher, rechts sein Anwalt, dann kommt der Justiziar des Hamburger SV und danach noch ein Anwalt. In der ersten Reihe des Zuschauerbereichs haben sich seine Partnerin und sein Berater platziert, und ganz hinten im Raum hat sich auch noch Jonas Boldt niedergelassen, der Sportchef seines Klubs. Der Vorsitzende Richter Stephan Oberholz bietet Boldt noch an, nach vorne auf die Verfahrensbank zu kommen, doch der lehnt dankend ab. "Ich bin sehr zufrieden hier", teilt er mit, "wie in der Schule in der letzten Reihe."