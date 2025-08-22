2023 stellten Jonas Vingegaard und sein Team Visma einen Rekord bei der Spanien-Rundfahrt auf – ehe der Slowene Pogacar alles an sich riss. Über einen Dänen, der in einer Fischfabrik anfing – und nun das Siegen neu erlernen muss.

Von Korbinian Eisenberger

Harmonie kann bedrohlich wirken, so war das am 16. September 2023, als drei Radrennfahrer Arm in Arm über den Zielstrich von Guadarrama rollten. Sepp Kuss, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic, seinerzeit Teamkollegen bei der Equipe Jumbo-Visma, durften sich vor der Finaletappe der spanischen Vuelta nach Madrid sicher sein: Ihnen wird ein historisches Doppel-Triple gelingen. So kam es dann auch: 2023 wird in der Radsportbranche als jenes Jahr in Erinnerung bleiben, da erstmals ein Team alle drei Grand Tours gewann. Der Slowene Roglic holte den Giro d’Italia, der Däne Vingegaard die Tour de France. Und bei der Vuelta standen beide abermals auf dem Podium – etwas tiefer als ihr Edelhelfer Sepp Kuss, der nun auch triumphieren durfte – und dieses Privileg mit Kusshand entgegennahm.