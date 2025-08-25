Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard hat das Rote Trikot des Gesamtführenden bei der Spanienrundfahrt verteidigt. Den dritten Abschnitt, der abermals durch Italien führte, gewann der Franzose David Gaudu (Team Groupama-FDJ) am Montag nach einem kurzen Schlussanstieg im Sprint vor Mads Pedersen aus Dänemark (Lidl-Trek) und Vingegaard. Durch den Etappensieg nach 134,6 Kilometern von San Maurizio Canavese nach Ceres liegt Gaudu im Gesamtklassement nun zeitgleich mit Vingegaard vorne. Der zweimalige Tour-de-France-Gewinner startet jedoch wegen besserer Platzierungen auch am Dienstag im Roten Trikot.

Zuvor hatte es am Morgen nach Vingegaards Sieg auf der zweiten Vuelta-Etappe ein böses Erwachen für seinen Rennstall Visma-Lease a Bike gegeben. Wie die niederländische Equipe vor dem Start der dritten Etappe mittgeteilt hatte, wurden in der Nacht bei einem Einbruch in den Mechaniker-LKW mehrere Fahrräder gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, konkrete Angaben zur Anzahl und zum Wert der gestohlenen Räder machte Visma-Lease a Bike nicht. Die Mechaniker ermöglichten jedoch, dass alle Visma-Fahrer starten konnten. Wie das italienische Portal „Tuttobiciweb“ berichtet, wurden 18 Räder im Gesamtwert von rund 250 000 Euro entwendet. Kein Einzelfall im Profirennradsport. Während der Tour de France erlebte das französische Team Cofidis mit dem deutschen Kapitän Emanuel Buchmann ähnliches.