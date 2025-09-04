Zum Hauptinhalt springen

MeinungPolitik und Radsport:Beide Ziele verfehlt

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Am Ende war das Sicherheitsrisiko für die Fahrer bei der Vuelta zu hoch: Während Polizisten versuchten, die Absperrgitter vor dem Umkippen zu bewahren, rollten die Radprofis (links hinten) in hohem Tempo heran.
Am Ende war das Sicherheitsrisiko für die Fahrer bei der Vuelta zu hoch: Während Polizisten versuchten, die Absperrgitter vor dem Umkippen zu bewahren, rollten die Radprofis (links hinten) in hohem Tempo heran.
  • Die elfte Etappe der Vuelta wurde drei Kilometer vor dem Ziel wegen pro-palästinensischen Protesten abgebrochen, da die Sicherheit der Fahrer gefährdet war.
  • Demonstranten mit Palästina-Flaggen drängten auf die Strecke und verursachten gefährliche Situationen, darunter den Sturz eines italienischen Fahrers.
  • Die Störaktionen bewirken laut Kommentator eher das Gegenteil des gewünschten Ziels und führen zu Wut statt Verständnis für das Anliegen.
Der vorzeitige Abbruch der elften Vuelta-Etappe im Baskenland erreicht eher das Gegenteil von dem, was die Pro-Palästina-Demonstrationen erreichen wollen.

Es war das, was Radsport-Enthusiasten bei großen Rundfahrten sehen wollen: ein packender Zweikampf mit offenem Ausgang. Jonas Vingegaard und sein Rivale Thomas Pidcock hatten sich abgesetzt und drei finale Kilometer Zeit, die elfte Etappe der Spanienrundfahrt für sich zu entscheiden. In Bilbao war genau das zu sehen, was diesen Sport ausmacht: ein Däne gegen einen Briten, Team Visma gegen Team Ineos. Und plötzlich, drei Kilometer vor der Ziellinie, wurden die Fahrer abgewunken. Man könnte auch sagen, der Wettkampf wurde vom Krieg zerstört.

Diebstähle bei der Vuelta
:Rennradraub – ein zunehmendes Problem

Bei Rundfahrten wie der Tour de France oder der Vuelta werden immer mehr Rennräder gestohlen. Das unlängst beklaute Team Visma von Jonas Vingegaard äußert nun Kritik an den Veranstaltern.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

