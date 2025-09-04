Der vorzeitige Abbruch der elften Vuelta-Etappe im Baskenland erreicht eher das Gegenteil von dem, was die Pro-Palästina-Demonstrationen erreichen wollen.

Es war das, was Radsport-Enthusiasten bei großen Rundfahrten sehen wollen: ein packender Zweikampf mit offenem Ausgang. Jonas Vingegaard und sein Rivale Thomas Pidcock hatten sich abgesetzt und drei finale Kilometer Zeit, die elfte Etappe der Spanienrundfahrt für sich zu entscheiden. In Bilbao war genau das zu sehen, was diesen Sport ausmacht: ein Däne gegen einen Briten, Team Visma gegen Team Ineos. Und plötzlich, drei Kilometer vor der Ziellinie, wurden die Fahrer abgewunken. Man könnte auch sagen, der Wettkampf wurde vom Krieg zerstört.