Die Bundesliga-Basketballer von Bayern München haben ihren Vorbereitungsplan veröffentlicht. Im Trainingslager in Bruneck werden sie vom 30. August bis 4. September an der Basis für die Saison arbeiten und ein Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten Verona bestreiten. In den Tagen zuvor nehmen die Bayern bereits an der elften Auflage des Turniers "City of Cagliari" (27./28. August) auf Sardinien teil. Dort treffen sie zunächst auf Dinamo Sassari, weitere Teilnehmer sind Euroleague-Konkurrent Baskonia Vítoria sowie der italienische Erstligist Neapel Basket. Aus Bruneck reist der FC Bayern weiter in die slowenische Hauptstadt Ljubljana, wo er wie im Vorjahr einen Test beim dortigen Eurocup-Team KK Cedevita Olimpija bestreitet. Danach stehen noch Vorbereitungsturniere im heimischen Audi Dome (11./12. September) mit Panathinaikos Athen, Roter Stern Belgrad und Virtus Bologna sowie in Bayreuth (26. September) mit einem Spiel gegen das französische Topteam SIG Strasbourg an.