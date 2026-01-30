Sturz von Lindsey Vonn„Schmerzen im linken Fuß und linken Knie“

Diese Bilder wollte niemand sehen: Lindsey Vonn lag im Fangzaun, sekundenlang regte sie sich kaum, Helfer eilten herbei. Momente zuvor war die US-Amerikanerin im Abfahrtsrennen von Crans-Montana schwer gestürzt, im oberen Teil des Kurses geriet sie nach einem weiten Sprung ins sogenannte Fuchsloch in Rücklage, ehe sie die Skikanten aus der Piste katapultierten und ins Fangnetz rutschen ließen. Minuten vergingen, bange Blicke aus dem Stadion im Ziel hinauf zur Rennpiste „Mont Lachaux“. Der Rettungshelikopter machte sich startklar, das Schneetreiben wurde heftiger. Längst ging es hier nicht mehr um die Frage, wer dieses Weltcuprennen gewinnen würde. Sondern darum, wie es Lindsey Vonn geht.