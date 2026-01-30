Zum Hauptinhalt springen

Sturz von Lindsey Vonn„Schmerzen im linken Fuß und linken Knie“

Lindsey Vonn konnte nach ihrem Unfall noch ins Ziel fahren, aber ihr tat das Knie weh - wobei ihre Verletzung nicht jenes Knie betraf, das mit einer Teilprothese versehen ist.
Lindsey Vonn konnte nach ihrem Unfall noch ins Ziel fahren, aber ihr tat das Knie weh - wobei ihre Verletzung nicht jenes Knie betraf, das mit einer Teilprothese versehen ist. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Ein Unfall, bange Blicke und reihenweise Fragen: Lindsey Vonn verletzt sich beim Ski-Weltcup in Crans-Montana und wirkt sichtlich geplagt – ist ihr Olympia-Start kommende Woche in Gefahr?

Von Korbinian Eisenberger

Diese Bilder wollte niemand sehen: Lindsey Vonn lag im Fangzaun, sekundenlang regte sie sich kaum, Helfer eilten herbei. Momente zuvor war die US-Amerikanerin im Abfahrtsrennen von Crans-Montana schwer gestürzt, im oberen Teil des Kurses geriet sie nach einem weiten Sprung ins sogenannte Fuchsloch in Rücklage, ehe sie die Skikanten aus der Piste katapultierten und ins Fangnetz rutschen ließen. Minuten vergingen, bange Blicke aus dem Stadion im Ziel hinauf zur Rennpiste „Mont Lachaux“. Der Rettungshelikopter machte sich startklar, das Schneetreiben wurde heftiger. Längst ging es hier nicht mehr um die Frage, wer dieses Weltcuprennen gewinnen würde. Sondern darum, wie es Lindsey Vonn geht.

