Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn den Gruppensieg perfekt gemacht. Gegen den überforderten Tabellenletzten Kroatien gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski am Freitag souverän mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) und tankte noch einmal Selbstvertrauen für die K.o.-Phase. Im Halbfinale spielt es am Samstag gegen Gastgeber Niederlande oder den EM-Vierten Polen. Die Entscheidung fiel am Freitagabend im Spiel zwischen Polen und Aserbaidschan (bei Redaktionsschluss nicht beendet). Bei einem Sieg oder einer 2:3-Niederlage der Polinnen gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter trifft Deutschland auf die Niederländerinnen.

Die DVV-Auswahl war nach Siegen gegen die Türkei (3:1) und Belgien (3:1) bereits vor dem Spiel gegen Kroatien sicher im Halbfinale und konnte gegen die Nummer 30 der Weltrangliste ohne Druck aufspielen. Gegen die deutlich schwächeren Gegnerinnen ging es in erster Linie darum, die Spannung hoch und die Fehlerquote niedrig zu halten. Das gelang zunächst, schon im ersten Satz zogen die Deutschen früh davon. Koslowski nutzte den komfortablen Vorsprung, um seiner zweiten Garde Spielpraxis zu verschaffen und schonte Hauptangreiferin Louisa Lippmann und andere Stammkräfte.

Im zweiten Satz musste Koslowski früh reagieren und seine erste Sechs zurück aufs Feld schicken. "Wir müssen die Spannung wieder aufbauen, die Konsequenz in unsere Aktionen reinbringen", forderte der Trainer in der Auszeit. Dies gelang, Deutschland erhöhte den Druck, holte den Rückstand auf und sicherte sich das vorentscheidende 2:0. Im dritten Satz gönnte der Coach den etablierten Kräften erneut eine Auszeit, dieses Mal machte der Ersatz seine Sache besser. "Es ist ein super gutes Gefühl, hier alle drei Matches und die Gruppe gewonnen zu haben. Das gibt uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele", sagte die 19-jährige Mittelblockerin Camilla Weitzel, die erneut überzeugte und neben Hanna Orthmann und Kimberly Drewniok beste Scorerin gegen Kroatien war.

Beim Turnier in den Niederlanden kämpfen bis Sonntag acht Nationen um das Ticket für Tokio, nur der Sieger darf zu den Sommerspielen. Zuletzt hatte sich eine deutsche Frauen-Mannschaft 2004 für Olympia qualifiziert.