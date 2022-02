Von Katrin Freiburghaus

Wie unabhängig Sport vom Rest des Weltgeschehens existieren kann, ist eine Frage, die sich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr ausschließlich für Verbände stellt. Die Corona-Pandemie rüttelte in den vergangenen beiden Jahren kräftig am vermeintlichen Insel-Status des Profisports innerhalb der Gesellschaft. Leere Hallen, schiefe Tabellen und Etat-Lücken gingen an niemandem spurlos vorbei, aber was sollte man tun gegen höhere Gewalt? Seit durch den militärischen Angriff auf die Ukraine in der vergangenen Woche aus höherer Gewalt menschengemachte wurde, liegt die Sache ein bisschen komplizierter, obwohl die Sportler ja auch in diesem Fall kaum etwas zur Lösung beitragen können. "Wir sind da relativ unwichtig", sagte Max Hauser, Trainer der WWK Volleys Herrsching am vergangenen Wochenende, und sah dabei nicht glücklich aus. Seine Spieler hatten sich in der Kabine Peace-Symbole auf die Arme gemalt, "das war ihre Idee, wenigstens als kleines Zeichen".

Parallel zur Bundesliga-Partie zwischen den Volleyballern aus Herrsching und Königs Wusterhausen fanden am vergangenen Sonntag in München Friedensdemonstrationen statt. "Schwierige Situation alles", sagte Hauser knapp. Er selbst habe den Großteil des Tages auf Nachrichtenseiten verbracht, "aber irgendwie muss das Leben weiterlaufen, wir können nicht alles stilllegen, im Spiel hält man es so weit wie möglich weg".

Wie surreal das Spannungsfeld, das daraus resultiert, aussehen kann, zeigte sich im Audi Dome in komprimierter Form um kurz nach 15 Uhr, wohin die erklärte Gute-Laune-Mannschaft der WWK Volleys Herrsching zum letzten Spiel der Zwischenrunde geladen hatte. Um 15.01 Uhr dröhnte noch die obligatorische Partymusik aus den Boxen, dann schritt der König vom Ammersee aufs Spielfeld, um kurz darauf eine Erklärung der Volleyball-Bundesliga zur Verurteilung der russischen Kriegshandlungen zu verlesen. Im Publikum in Block E um 15.02 Uhr: eine Ukraine-Fahne. Schweigeminute, das einzige Geräusch in der Halle: die Lüftungsanlage. Ab 15.04 Uhr sicherte sich Herrsching mit einem 3:0 (25:21, 30:28, 25:20) gegen Königs Wusterhausen den zweiten Platz in der unteren Zwischenrunden-Gruppe. In Block E: Klatschpappen.

Die Schweigeminute vor dem Spiel sei "nicht einfach" gewesen, "weil der Kontrast einfach so irre ist", sagte Hauser. Der zugrunde liegende Konflikt zwischen akuter eigener Lebensrealität und der weltpolitischen Lage ist aber keinesfalls konstruiert, zumal dann nicht, wenn man Nationalspieler wie Tim Peter im Kader hat. Bis zum Wochenende hatte der Volleyball-Weltverband noch an einer Ausrichtung der Männer-WM in Russland festgehalten. "Nach diesem ersten Statement haben wir alle ganz schön geschluckt, jetzt sind sie zurückgerudert, und das finde ich auch richtig so", sagte Herrschings Kapitän Peter. Der Einfluss auf das Spiel sei hingegen nicht allzu groß gewesen. "Wir respektieren das als Spieler alle sehr", sagte er über das Kontrastprogramm unmittelbar vor Spielbeginn, "aber sobald der Schiri anpfeift, ist das dann erst mal weg, weil Volleyball unser Beruf ist; ab da ist es unser Job, gut Volleyball zu spielen".

Das taten Peter und sein Team über weite Strecken auch, so dass bereits nach zwei gewonnenen Sätzen feststand, dass Herrsching seine Zwischenrunden-Gruppe als Zweiter beenden und damit insgesamt als Tabellensechster in die Playoffs um die Meisterschaft gehen würde. Relevant war das, weil auf den Siebten und Achten im Viertelfinale sehr wahrscheinlich Düren und Berlin warten, die Peter als "weit vorneweg" einstufte. Herrsching trifft aller Voraussicht nach auf Frankfurt, das aktuell hinter Düren liegt und zwar noch zwei Spiele in der Hinterhand, in der Zwischenrunde jedoch auch noch kein einziges gewonnen hat. "Damit haben wir jetzt unseren Wunschgegner", sagte Hauser, "ich glaube, dass die uns am besten liegen und wir eine gute Chance haben, wenn wir so weiter trainieren."

Die Formkurve gibt in der Tat Anlass zum Optimismus. In der Zwischenrunde hatte Herrsching in fünf von sechs Partien das bessere Ende für sich - für die schwache Hauptrunde stehen aus 15 Spielen genauso viele Erfolgserlebnisse zu Buche. "Zwischen Haupt- und Zwischenrunde besteht ein massiver Unterschied", bilanzierte Hauser, "wir sind jetzt zurück bei unseren alten Herrschinger Stärken, schlagen mit Risiko auf und gewinnen damit die Spiele." Die beiden nächsten wären entscheidend.