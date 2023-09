Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Polen den zweiten Sieg im zweiten Spiel verbucht. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen schlug Kolumbien am Sonntag in Lodz 3:1 (23:25, 28:26, 25:19, 25:14). Nach zwei umkämpften Sätzen steigerte sich die deutsche Auswahl und setzte sich schließlich souverän durch, erfolgreichste Angreiferin war Lina Alsmeier mit 21 Punkten. Den ersten Sieg hatte das Team am Samstag gegen Thailand geschafft, am Dienstag steht das Duell mit Südkorea an.

Nach der erfolgreichen Nationenliga und der enttäuschend verlaufenen EM ist es das dritte Turnier für die deutsche Mannschaft in diesem Jahr. In den drei Achtergruppen in Polen, China und Japan werden jeweils zwei Olympiaplätze für Paris 2024 vergeben. Alle Gruppengegner spielen einmal gegeneinander. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes ist angesichts der starken Konkurrenz aus Italien, den USA und Polen nur Außenseiter. Eine weitere Qualifikationschance bietet sich im Juni 2024 über die Weltrangliste, für die jedes Spiel zählt.