Die deutschen Volleyballer haben bei der Weltmeisterschaft in Slowenien im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Am Sonntag gewann die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski in Ljubljana gegen Kamerun deutlich mit 3:0 (30:28, 25:14, 25:19). "Man hat gesehen, dass wir angespannt waren. Es ist nicht nur dieses Spiel, es ist das gesamte Turnier, was da auf dem Spiel steht", sagte Kapitän Lukas Kampa zum engen ersten Satz: "Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns da durchgekämpft haben. Danach war der Druck ein bisschen raus, und wir konnten befreit aufspielen." Mit drei Punkten liegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Bundes bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 2014 einen Punkt hinter dem EM-Zweiten Slowenien, der knapp mit 2:3 gegen Olympiasieger Frankreich verlor. Vor dem letzten Spieltag am Dienstag gegen Slowenien (20.30 Uhr) hat Deutschland noch alle Chancen auf das Achtelfinale.