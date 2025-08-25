Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand auch ihr zweites Spiel souverän gewonnen und damit vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Phuket gegen Vietnam mit 3:0 (18,17, 21) und blieb wie zum Auftakt gegen Kenia ohne Satzverlust.

„Die Freude ist super groß. Das war ein Pflichtsieg. Ich bin froh, dass wir es so souverän runterspielen konnten. Nun wollen wir Polen ärgern“, sagte Außenangreiferin Lina Alsmeier. Mittelblockerin Camilla Weitzel war mit 15 Punkten die beste Scorerin der deutschen Mannschaft, Außenangreiferin Hanna Orthmann kam auf 14 Zähler. Nach einem Tag Pause geht es für das DVV-Team gegen den Weltranglistendritten Polen im abschließenden Vorrundenspiel (Mittwoch, 15.30 Uhr) noch um den Gruppensieg. Für den weiteren Turnierverlauf wäre der erste Platz wichtig, denn bereits zu Beginn der K.-o.-Phase droht sonst das Duell mit Olympiasieger Italien.