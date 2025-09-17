Die deutschen Volleyballer sind bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Das Team um Diagonalangreifer Georg Grozer verlor das entscheidende Gruppenspiel gegen die favorisierten Slowenen 1:3 (21:25, 25:17, 29:31, 22:25) und verpasste die angestrebte K.-o.-Runde. Vor dem Spiel in Pasay City (Philippinen) war die Konstellation denkbar einfach: Der Gewinner kommt ins Achtelfinale. Das deutsche Team erwischte einen guten Start und konnte durch schnelle Angriffe über Mittelblocker Tobias Krick punkten. Doch mit einer starken Aufschlagserie verschafften sich die Slowenen einen Vorsprung und nutzten danach clever ihre Chancen. Die DVV-Defensive tat sich schwer, den Ball im Spiel zu halten.Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski kam über den Aufschlagdruck zurück in die Partie. Sechs Asse brachten den Ausgleich. Der dritte Satz war über weite Strecken ausgeglichen und ging in die Verlängerung. Insgesamt fünf Satzbälle hatte die DVV-Auswahl. Der letzte Schlag von Außenangreifer Erik Röhrs, der zuvor mit wichtigen Punkten geglänzt hatte, landete aber im Block des Gegners. Schnell lag Deutschland im vierten Durchgang 4:8 hinten. Grozer, der nicht seine übliche Durchschlagskraft hatte, war ausgewechselt worden.