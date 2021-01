Von Sebastian Winter, München

Die Debatte zog sich, vor allem bei den Männern. Am Mittwoch war deren Arbeitskreissitzung gestartet (die Frauen saßen bereits am Montagabend zusammen), es gab viel Redebedarf, man vertagte sich auf den Donnerstag. Viele Szenarien wurden durchgespielt, doch am Ende beschlossen die insgesamt 55 Zweitligisten - darunter neun aus Bayern -, dass sie den von der Volleyball-Bundesliga (VBL) vorgegebenen Weg durch den Corona-Winter weitergehen werden.

Der Spielbetrieb wird also fortgesetzt und im Idealfall spätestens am 15. Mai beendet. "Es gibt keine Veranlassung, etwas zu ändern und Ersatzmodi zu installieren", sagte VBL-Geschäftsleiter Daniel Sattler der SZ. Zumal die Zustimmungsrate der Zweitligisten bei mehr als 80 Prozent gelegen habe.

Playoffs nach der abgeschlossenen Hinrunde hatten manche Vereine vorgeschlagen, wobei sich zwei Probleme auftaten. Zum einen hat mancher Klub die Hinrunde im durch die Pandemie verzerrten Spielplan schon beendet, andere hinken hinterher. Zum anderen hätten sich weitere Probleme während der Playoffs ergeben, wenn sich ein Team in Quarantäne hätte begeben müssen. Eine Aufteilung der vier Staffeln in weitere Untergruppen war ebenfalls schnell vom Tisch, eine Quotientenregelung ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch.

Mitte Dezember noch , als die VBL einen vierwöchigen Shutdown beschloss, hatte es viele Dissonanzen gegeben, zwischen Klubs und Liga, auch zwischen einzelnen Vereinen. Die einen wollten weiterspielen, die anderen nicht, einige mussten in Quarantäne, manche fürchteten mittelfristig um ihre Existenz. Das Virus hatte viele zermürbt mit den ganzen Infektionsschutzbestimmungen.

"Die Klubs sind sich vor Weihnachten teilweise selbst untereinander an die Gurgel gegangen. Wir haben versucht, damals eine klare Linie zu fahren, die Pause war sicher nicht als Einstieg zum Ausstieg gedacht", sagt Sattler, "ich möchte da auch Irritationen in der Öffentlichkeit nicht negieren".

Die zweite Volleyball-Bundesliga gilt als Profisport, so hat die Politik sie eingestuft, trotz eher semiprofessioneller Strukturen. Es wäre daher aus Sicht der VBL und auch ihrer Vereine ein fatales Signal, die Saison abzubrechen. Man kann sich trotz leerer Hallen den Zuschauern (und Sponsoren) ja immer noch über die Livestreams zeigen. "Der Profisport hat die Genehmigung, weiterzuspielen. Genau das tun wir", sagt Sattler, "auch wenn es keinen Zweifel gibt, dass das eine herausfordernde Situation ist."

In den vergangenen Wochen haben dennoch die beiden Nord-Zweitligisten Ostbeveren und Humann Essen das VBL-Angebot zum straffreien Ausstieg aus dem laufenden Spielbetrieb genutzt. Auch bei den anderen bleiben die Sorgen: die Angst der Spieler, die meist Studenten oder berufstätig sind, vor Ansteckung im Training und bei Spielen; der Druck ihrer Arbeitgeber, die nicht wollen, dass sie womöglich im Job ausfallen; der immense Organisationsaufwand; Sponsorenverträge, die erfüllt werden müssen; die vielen Nachholspiele und die Planungsunsicherheit.

Grafings Volleyballer nehmen die Entscheidung hin, "uns bleibt aktuell nichts anderes übrig, wir hoffen, dass es gut geht", sagt TSV-Manager Johannes Oswald, der an diesem Samstag vor dem Heimspiel gegen Hammelburg an alle Helfer FFP2-Masken verteilen wird. Auch Anton Kiebler vom Frauen-Zweitligisten TV Dingolfing hat ein mulmiges Gefühl: "Wir respektieren es, dass wir weiterspielen dürfen, aber es ist eine ungute Situation. Bei uns in der Stadt werden wir schon teilweise mit Kopfschütteln bedacht. Und auch innerhalb des Teams sind die Meinungen geteilt."

Dingolfing trainiert inzwischen nur noch zweimal pro Woche, um Kontakte zu minimieren, die Spielerinnen machen vor jedem Training Schnelltests. Große Aufbruchstimmung sieht anders aus. Von der VBL hätte sich Kiebler eines gewünscht: "Dass sie noch mehr auf die Sorgen der Zweitligisten eingeht."