Brüssel (dpa) - Die deutschen Volleyballer um ihren Star-Diagonalangreifer Georg Grozer fiebern ihrem Auftakt bei der EM entgegen.

"Klar ist, dass es sicherlich nicht einfach wird, aber wir sind hier, um eine Medaille zu gewinnen. Wir haben hart gearbeitet und sind bereit", sagte Grozer vor dem schweren ersten Spiel seiner Mannschaft am Freitag (15.00 Uhr/Sport1+) in Brüssel. Deutschland trifft auf Serbien, das 2011 Europameister wurde und 2017 im EM-Halbfinale nur knapp an Grozers Mannschaft scheiterte.

Der 34-Jährige ist wegen körperlicher Beschwerden nach eigener Auffassung noch nicht in Bestform. "Für mich ist es eine neue Situation. Ich bin zum ersten Mal im Vorfeld eines Turniers nicht bei 100 Prozent", sagte der Führungsspieler von Zenit St. Petersburg vor der ersten Partie des Vize-Europameisters von 2017 in Gruppe B. "Aber jeder weiß, dass ich auf und neben dem Feld immer alles gebe, um erfolgreich zu sein."

Weitere Gegner der Deutschen in der Vorrunde sind Co-Gastgeber Belgien, Österreich, Spanien und die Slowakei. Jeweils die besten vier Mannschaften der vier Gruppen erreichen das Achtelfinale.