3. Juni 2019, 15:14 Uhr Transsexueller Volleyballer Die Reise seines Lebens

Ben Vollbrecht hieß früher Inga und hat es im Leistungssport bis in die Volleyball-Bundesliga gebracht. Und doch fühlte er sich stets im falschen Körper.

Von Sebastian Winter

Ben also. Drei Buchstaben. Sie haben die Welt verändert für den Mann, dessen Name noch vor ein paar Jahren vier Buchstaben trug: Inga. Der im Körper einer Frau war, sich dort aber nie so richtig wohlfühlte. Und der nun in einem Café am Dachauer Bahnhof sagt: "Für mich ist das wie ein Sechser im Lotto. Die Reise wird von Tag zu Tag schöner."

Ende 2013, kurz vor Weihnachten, setzte Inga Vollbrecht die Kreuzchen auf ihrem Lottoschein, eher durch Zufall. Die ...