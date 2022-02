Nach der 2:3-Niederlage und dem damit verbundenen Punktgewinn am Samstag in Potsdam treffen die Roten Raben Vilsbiburg an diesem Dienstag (20 Uhr, live auf Sport1) ebenfalls auswärts auf Schwarz-Weiß Erfurt. Bei einem Sieg gegen den Tabellenzehnten könnte das Team von Trainer Florian Völker in der Volleyball-Bundesliga auf Playoff-Platz acht zurückkehren. In Thüringen messen sich die Raben mit zwei Ehemaligen: Zuspielerin Corina Glaab und Blockerin Jazmine White stehen in Erfurts Kader. Vilsbiburg, das zwischenzeitlich in der Sportschule Bad Blankenburg trainiert hat, bangt um Blockerin Beta Dumancic (Rücken) und Diagonalangreiferin Dayana Segovia (Sprunggelenk).