Die Roten Raben Vilsbiburg sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der Tabellensechste der Volleyball-Bundesliga meldet die Verpflichtung der 22-jährigen Alexis Hart, die zuletzt bei LP Kangasala in der finnischen Liga spielte. Zuvor war sie vier Jahre an der University of Minnesota aktiv. Sie kann sowohl auf der Diagonal- als auch auf der Annahme/Außenposition eingesetzt werden. Zum Ausklang der englischen Woche, in der in Potsdam (3:1) und gegen Aachen (2:3) schon zwei kräftezehrende Partien auf dem Programm standen, trifft das Team von Cheftrainer Florian Völker an diesem Samstagabend (17 Uhr, Sport1) auf den Tabellenzweiten Dresdner SC. "Dresden hat eine brutal hohe individuelle Qualität", sagt Völker.