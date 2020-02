Trainer Timo Lippuner und die Bundesliga-Volleyballerinnen der Roten Raben Vilsbiburg gehen nach Ende der Saison getrennte Wege. Der 39-Jährige hat sich entschieden, in seine Schweizer Heimat zurückzukehren und dort ein Projekt im Nachwuchsbereich zu übernehmen. "Auch wenn wir gerne mit Timo weitergemacht hätten, akzeptieren wir selbstverständlich seine Entscheidung", erklärte Raben-Geschäftsführer André Wehnert. Lippuner betonte, dass ihm der Schritt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, "alles andere als leicht" gefallen sei. Das neue Projekt in der Schweiz biete ihm jedoch eine "extrem motivierende Herausforderung". In dieser Saison will Lippuner mit den Roten Raben noch ein großes Ziel erreichen: "Meine Motivation, in der dritten Vilsbiburger Saison den Sprung ins Halbfinale zu schaffen, ist eher noch gewachsen."