30. Juli 2019, 18:51 Uhr Volleyball Trauer um Werner von Moltke

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) trauert um seinen Ehrenpräsidenten Werner Graf von Moltke, der in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 83 Jahren in seinem Heimatort Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz verstorben ist. Moltke war von 1997 bis 2012 Präsident des DVV; von 1989 bis 1997 hatte er als Vizepräsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) fungiert. "Werner von Moltke hat unglaublich viel für die Sportart Volleyball getan und war - obwohl er aus der Leichtathletik kam - positiv volleyballverrückt", würdigte DVV-Präsident Rene Hecht seinen Vorgänger. Mit unbändiger Leidenschaft hat er den deutschen Volleyball durch eine sehr erfolgreiche Zeit geführt." In seiner Amtszeit holte er die erste Frauen-WM (2002) und kurze Zeit später die erste Beach-WM (2005) nach Deutschland, dazu zahlreiche Olympia-Qualifikationsturniere und EM-Endrunden. Als Aktiver war Moltke in der Leichtathletik erfolgreich gewesen, 1966 gewann er den EM-Titel im Zehnkampf, vier Jahre zuvor hatte er EM-Silber errungen. Werner von Moltke war unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Silbernen Lorbeerblattes.