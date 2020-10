Von Sebastian Winter

Cinja Tillmann wechselt zum 19. Oktober an den Beachvolleyball-Stützpunkt des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Hamburg, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Damit ist auch die Trennung von ihrer bisherigen Partnerin Kim Behrens vollzogen. Das Duo hatte vor vier Wochen bei der Europameisterschaft in Lettland Silber gewonnen. Zugleich hatte es einen langen Streit mit dem DVV ausgefochten, weil es sich bei der Nominierung für internationale Turniere übergangen fühlte. Die vier Nationalteams seien trotz teils schlechterer Platzierungen bevorzugt und Behrens/Tillmann um Punkte und Preisgeld gebracht worden, argumentierte das Duo. Das Landgericht Frankfurt gab seiner Klage Mitte der vergangenen Woche statt und verurteilte den DVV zur Zahlung von 17.000 Dollar Schadenersatz. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, der Verband kann noch in Berufung gehen.

Eine weitere gemeinsame Perspektive haben Tillmann und Behrens nun offenbar nicht mehr gesehen. Auf ihrer Facebook-Seite schrieben sie: "Eine wahnsinnig intensive Zeit liegt hinter uns. In den letzten zwei Jahren haben wir gemeinsam das gemacht, was wir lieben und am besten können: Es hat uns viel Kraft gekostet und uns sogar manchmal zweifeln lassen. Ab jetzt werden wir unseren sportlichen Weg allerdings nicht mehr gemeinsam weiter gehen."

Für die Abwehrexpertin Tillmann, die künftig mit Blockerin Svenja Müller spielt, fällt am 19. Oktober der Startschuss für die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2024 und 2028. Unter der sportlichen Leitung von Jürgen Wagner soll auch das Männer-Perspektivteam Robin Sowa und Lukas Pfretzschner auf die beiden Höhepunkte vorbereitet werden.