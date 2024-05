Adam Swaczyna kehrt an den Bodensee zurück und wird neuer Trainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der 35-Jährige kommt vom polnischen Erstligisten Zaksa Kedzierzyn Kozle und folgt auf Mark Lebedew, dessen Abschied bereits längere Zeit festgestanden hatte. Swaczyna, der in Friedrichshafen von 2017 bis 2019 schon als Assistent des damaligen Cheftrainers Vital Heynen gearbeitet hat, erhält einen Vertrag über drei Jahre. "Manchmal weiß man, wenn man einen Ort verlässt, dass man irgendwann wieder zurückkehrt", sagte der Pole. "Wir waren immer in Kontakt. Ich kenne die Stadt und den Klub, auch wenn heute ein paar Dinge anders sind als damals." Der künftige Job beim VfB sei eine "große Ehre" und zugleich eine "große Verantwortung".