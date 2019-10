Suhl (dpa) - Mit dem Ziel Playoff-Teilnahme starten die Volleyballerinnen des VfB Suhl in die neue Bundesliga-Saison. Am Samstag (19.00 Uhr) tritt das Team aus Thüringen zum Auftakt bei den Roten Raben Vilsbiburg an. "Wenn wir es schaffen, uns auf unser Spiel zu konzentrieren, müssen wir uns vor niemandem verstecken", sagte Trainer Mateusz Zarczynski. In der vergangenen Saison hatte Suhl als Neunter das Playoff-Viertelfinale knapp verpasst.

Gleich sieben Spielerinnen haben ihren Vertrag im Thüringer Wald verlängert. Selbst die auch von anderen Vereinen umworbene 2,03 Meter große Mittelblockerin McKenzie Jacobson aus den USA und ihre Landsfrau, Zuspielerin und Kapitänin Taylor Bruns, hängen noch mindestens eine Saison in Suhl dran. Neuzugänge sind die US-amerikanische Mittelblockerin Karis Watson, Außenangreiferin Hester Jasper aus den Niederlanden, Zuspielerin Katerina Valkova aus Tschechien und die französische Diagonalangreiferin Victoria Foucher.

Bereits seit Ende August trainiert die Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen schon zusammen. In den Testspielen wurden MTV Stuttgart, ASKÖ Linz und NUC Neuchatel besiegt. Um Punkte geht es aber erst beim letztjährigen Viertelfinalisten Vilsbiburg.