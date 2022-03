Straubings Volleyballerinnen haben ihr Erstliga-Match am Dienstagabend in Münster klar verloren. Beim 0:3 (13:25, 23:25, 22:25) produzierte das Team von Trainer Bart-Jan van der Mark zu viele Eigenfehler, außerdem sei dem gastgebenden Tabellenachten im ersten Durchgang fast alles gelungen. Mit der Hereinnahme von Marie Hänle auf der Diagonalposition sei es besser geworden, allerdings hielt eine zwischenzeitliche 9:3-Führung im zweiten Satz nicht lange. Nawaro Straubing bleibt Elfter und damit Vorletzter und wird diesen Rang auch bis Saisonende kaum noch verlassen können. Trotzdem hat das Team noch ein bisschen was vor, zum Beispiel das Niederbayern-Derby: An diesem Freitag (20 Uhr) gastiert Nawaro bei den Roten Raben Vilsbiburg.