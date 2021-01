Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Nawaro Straubing haben ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Dresdner SC 0:3 verloren. Die Niederbayerinnen bewiesen jedoch aufsteigende Form und kamen in jedem Satz über oder an die Marke von 20 Punkten. Bei Nawaro wurde Valbona Ismaili (12 Punkte, ) als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. Trainer Benedikt Frank war mit der Leistung seines Teams zufrieden. "Jeder hat heute sein Bestes gegeben", meinte er. "Unsere Herangehensweise, in kleinen Schritten zu denken, hat sehr gut funktioniert. Wir sind im Vergleich zur Vorwoche wieder ein gutes Stück aus unserer kleinen Misere herausgekommen, die sich bei uns im Kopf nach der Derbyniederlage aufgebaut hat." Am Samstag (19.30 Uhr) steht für Nawaro das Heimspiel gegen den Spitzenreiter Stuttgart an.