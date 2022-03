Von Sebastian Winter

Es müssen seltsame Wochen gewesen sein für die Volleyballerinnen von Nawaro Straubing. Im Grunde stand ja schon seit dem Rückrundenbeginn fest, dass Straubing die Playoffs verpassen würde, zugleich kann der Tabellenvorletzte nicht absteigen, weil die Volleyball-Bundesliga diesen Abstieg nun schon im zweiten Jahr in Serie pandemiebedingt ausgesetzt hat. In diesem wenig erbaulichen Schwebezustand befand sich Straubing also zuletzt, und dann gab der Klub vor knapp zwei Wochen auch noch die Trennung von Cheftrainer Bart-Jan van der Mark bekannt. Allen Beteiligten dürften daher mehrere Mühlsteine vom Herzen gefallen sein, als die Saison am Samstag nun endlich zu Ende ging - mit einer standesgemäßen 0:3 (18:25, 11:25, 22:25)-Niederlage beim VC Wiesbaden. Jenem Klub also, der vom früheren (und vergleichsweise erfolgreichen) Straubinger Trainer Benedikt Frank gecoacht wird.

Drei Siege aus 22 Spielen stehen nun in Straubings Bilanz, zwei davon gegen das Schlusslicht Neuwied, das es geschafft hat, exakt einen Punkt in der gesamten Spielzeit zu gewinnen. Sieben Zähler stehen auf der Habenseite der Straubingerinnen, sie liegen damit indiskutable 20 Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz acht. "Wir hatten schon gehofft, um die Playoffs mitzuspielen. Dieser Plan ist nicht aufgegangen", sagt Straubings Geschäftsführerin Ingrid Senft.

Wer mit den Beteiligten spricht, der bekommt relativ schnell das Gefühl, dass diese Mannschaft irgendwie nie so recht zusammenpasste. Und dass es auch drumherum zwischen Trainer und Management nicht wirklich stimmte. Von "unterschiedlichen Vorstellungen" erzählt Senft und wird dann deutlich: "Der Trainer ist auch Sportlicher Leiter, also hauptverantwortlich für die Kaderplanung und -zusammenstellung. Das war heuer nicht ganz so optimal und ein entscheidender Faktor. Dabei hatten wir den gleichen Spieleretat wie im Vorjahr."

Allerdings kann auch van der Mark wenig dafür, wenn beispielsweise Zuspielerin Elisabeth Kettenbach die gesamte Saison wegen einer Erkrankung verpasst. Oder wenn die Blockerinnen Samantha Cash und Sabrina Krause wochenlang ausfallen. Wobei: Auch da gehen die Meinungen auseinander, Stichwort Belastungssteuerung. Der 36-jährige Niederländer räumt ein, es habe zwei Positionen gegeben, "wo wir Schwierigkeiten hatten, in dieser Liga mitzuhalten, das Zuspiel und den Mittelblock". Van der Mark hatte fürs Zuspiel seine Landsfrau Anna Mebus nach Straubing gelotst, doch die 22-Jährige kam nicht wirklich zurecht. Da Kettenbach zugleich ausfiel, hatte Straubing ausgerechnet auf dieser Schlüsselposition ein großes Problem. In den letzten Spielen überzeugte dort immerhin Emilia Jordan aus dem eigenen Nachwuchs, "sie hat uns ein Stück weit den Arsch gerettet", sagt Senft. Jordan und dem zweiten Talent Antonia Herpich dürfte die Zukunft gehören - dies ist die beste Nachricht für Straubing in dieser Saison.

"Die Ideen, wie man wirtschaftlich mit seinem Personal umgeht, liegen weit auseinander, ich bin anderes gewöhnt", sagt van der Mark

Ansonsten dürfte es einen großen Umbruch geben, Co-Trainer Bernhard Prem bleibt, außerdem versuchen die Verantwortlichen, Libera Amber de Tant und ein paar andere Profis zu halten. Mit einer neuen Zuspielerin sind sie sich auch schon einig - und mit einem neuen Chefcoach, der noch diese Woche vorgestellt werden soll. "Er kommt nicht aus der ersten Liga, hat aber schon in Deutschland gearbeitet", sagt Senft. Kommunikativ solle er sein, empathisch, teamfähig. Auch diese Adjektive lassen tief blicken im Verhältnis der Verantwortlichen zum bisherigen Trainer.

Van der Mark selbst erreicht man am Telefon, an diesem Freitag beginne er einen neuen Job im Marketing-Bereich, erzählt er. Der Niederländer bleibt vorerst mit seiner Frau und der kleinen Tochter in Straubing, aber von Volleyball hat er erstmal genug. Er habe selbst die Entscheidung getroffen, aufzuhören, "hätte es im Etat und in der Organisation den Ausblick gegeben, dass es besser wird nächste Saison, hätte ich weitergemacht". Er wolle nicht nachtreten, sagt van der Mark, der zwischen 2014 und 2020 beim Spitzenklub Schweriner SC gearbeitet hat, aber doch eines sagen: "Die Ideen, wie man wirtschaftlich mit seinem Personal umgeht, liegen weit auseinander, ich bin anderes gewöhnt." Straubing liegt mit einem Etat weit unter einer Million Euro eher am Ende der Erstliga-Nahrungskette und ist ein gebranntes Kind bei diesem Thema: Im März 2016 musste die Spielbetriebsgesellschaft Insolvenz anmelden.

Die Straubingerinnen wollen den Spielerinnen-Etat zugleich halten, aber nicht nur das: "Wir wollen wieder näher an die Playoffs rücken", sagt Senft, und vor allem "den Spaß am Volleyball wieder ein Stück weit zurückbringen". Denn wirklichen Spaß hat es zuletzt ganz offensichtlich keinem Beteiligten mehr gemacht.