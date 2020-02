Schwerin (dpa/mv) - Bundesliga-Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin will auch international in der Erfolgsspur bleiben. Das Team von Trainer Felix Koslowski geht am Donnerstag (19.00 Uhr) in der heimischen Palmberg Arena als klarer Favorit in das Achtelfinal-Rückspiel im CEV-Cup gegen HPK Hämeenlinna. "Wenn wir beim Aufschlag denselben Druck ausüben können wie im Hinspiel, wird die Annahme nicht einfach für sie werden", sagte die niederländische Nationalspielerin Nicole Oude Luttikhuis.

Die Schweriner Volleyballerinnen haben bereits das Hinspiel vor zwei Wochen klar 3:1 für sich entschieden und dürfen im zweiten Duell mit hochkarätiger Verstärkung planen. Nationalspielerin Louisa Lippmann steht vor ihrem Comeback beim deutschen Rekordmeister. Die 25 Jahre alte Diagonalspielerin holte mit dem zweimaligen Europacupsieger 2017 und 2018 den deutschen Meistertitel, ehe sie zu Il Bisonte Firenze nach Italien und dann zu Shanghai Bright Ubest nach China wechselte. Ihre Rückkehr war Ende vergangener Woche perfekt gemacht worden.