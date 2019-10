Hannover (dpa/mv) - Die Volleyballerinnen des deutschen Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin haben zum dritten Mal in Serie den Supercup gewonnen. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang am Sonntag vor mehr als 4000 Zuschauern in Hannover Meister Allianz MTV Stuttgart mit 3:1 (25:22, 31:33, 25:19, 25:15) und revanchierte sich damit für die knappe 2:3-Niederlage in den Meisterschafts-Playoffs des Frühjahrs.

Vor großer Kulisse, darunter einigen hundert Fans aus Schwerin, zeigten sich die Mecklenburgerinnen nach dem holprigen Saisonauftakt deutlich formverbessert. In einem umkämpften ersten Abschnitt mit häufig wechselnden Führungen war am Ende Greta Szakmáry die entscheidende Akteurin. Die ungarische Nationalspielerin versenkte einen Angriffsschlag vehement im gegnerischen Feld.

Der Satzgewinn verlieh dem deutschen Rekordmeister Sicherheit. Vor allem die beiden Angreiferinnen McKenzie Adams und Kimberly Drewniok punkteten nachhaltig. Stuttgart hielt aber wie erwartet dagegen und konterte im zweiten Abschnitt nach zahlreichen Satzbällen auf beiden Seiten. Schwerin ließ sich aber nicht beeindrucken, spielte konzentriert weiter und war am Ende der verdiente Sieger in dem Duell der beiden besten deutschen Volleyball-Teams.

Bei den Schwerinerinnen stand erstmals Neuzugang Zugang Justine Wong-Orantes im Kader, die Samstagnacht in Hannover eingetroffen war. Die 23 Jahre alte Kalifornierin gehört seit 2017 zum amerikanischen Nationalteam. Wong-Orantes gewann in diesem Jahr mit den USA die Nations League und den Pan-American-Cup, bei dem sie zur besten Libera gewählt wurde.