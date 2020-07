Die Volleyball Bundesliga hat ein Rückkehrkonzept nach der Corona-Zwangspause vorgelegt. Damit soll der geplante Erstligastart der Frauen am 3. Oktober und am 17. Oktober bei den Männern sichergestellt werden. "Da der Verlauf der Corona-Pandemie trotz aller risikominimierender Maßnahmen unvorhersehbar ist, werden wir mit dem Konzept auf Sicht fahren und im Saisonverlauf prüfen, ob Anpassungen in die eine oder andere Richtung notwendig bzw. möglich sind", erklärte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung am Freitag.

Das "Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs" soll die Grundlage sein, um die notwendigen Genehmigungen vor Ort einzuholen und den Spielbetrieb später im Jahr zu starten. Die VBL hat nach eigenen Angaben eng mit den Vereinen zusammengearbeitet.

"Durch den konstruktiven Austausch können die Vereine mit Informationen zu Abstandsregelungen, Kontaktnachverfolgung oder Hallen-Belüftung ein standortspezifisches Vereinskonzept entwickeln. Dabei kann in Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsbehörden für jeden Verein eine angepasste Anzahl von Zuschauern in der Halle zugelassen werden", hieß es.

Die Entscheidung zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs liegt bei den Landesregierungen und den lokalen Behörden. Die Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern treffen der VBL zufolge die Vereine in enger Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsbehörden.