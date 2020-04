Der pandemiebedingte Saison-Abbruch der Bundesligen hat Straubings Volleyballerinnen nicht nur um die erste Playoff-Teilnahme ihrer Vereinshistorie gebracht, sondern wird sich nach Ansicht der Vereinsverantwortlichen auch gravierend auf die kommende Spielzeit auswirken. Aufgrund der unverändert unsicheren Sponsoren-Situation verschiebe sich die Kaderplanung, die zu dieser Zeit des Jahres normalerweise schon sehr konkret werde, "zwangsläufig nach hinten", sagt Managerin Ingrid Senft. Immerhin legte sich der Verein fest, wer den Kader überhaupt planen und betreuen soll: der bisherige Trainer Benedikt Frank.

"Die Spielerinnen sind in der vergangenen Saison individuell alle vorwärts gekommen", sagt Frank, "daran merke ich, dass ich hier so arbeiten kann und auch darf, um eine Entwicklung zu bewirken." Der 39-Jährige unterschrieb für ein weiteres Jahr, räumte für die aktuelle Situation jedoch ein, er bereite sich zunächst "wie alle anderen auch auf etwas vor, das vielleicht so kommt oder ganz anders". Ein normales Vorgehen, das bei Klubs mit kleineren Etats oft Probetrainings mit weniger bekannten Spielerinnen beinhaltet, ist aktuell nicht möglich, weil alle Sporthallen geschlossen sind. "Wir können uns deshalb nur darauf verlassen, was sie theoretisch zu leisten im Stande sind", sagt Frank.

Er gehe allerdings auch anders als in früheren Jahren an die Planung heran. Der entscheidende Punkt sei diesmal nicht, ein Team zusammenzustellen, das eine sportliche Bestätigung oder gar Steigerung der überraschend gut verlaufenen Saison erreiche. Es gehe vielmehr "darum, dass wir diese Krise als Liga und Verein überleben". Es sei daher durchaus denkbar, dass in der kommenden Spielzeit "noch ein paar Talente mehr oder sogar fast nur Talente" im Kader stünden. Neben der grundsätzlichen Zufriedenheit mit Frank sprach auch dieser Umstand für eine weitere Zusammenarbeit. "Wir werden noch stärker auf Talente setzen müssen, und das ist seine Stärke", sagt Managerin Senft. Nicht mehr planen kann Frank mit Außenangreiferin Julia Schaefer. Die 23-Jährige spielte nach einem auskurierten Wadenbeinbruch eine starke Saison, beendet wegen chronischer Schulterprobleme aber ihre Karriere.