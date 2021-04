Stuttgarts Volleyballerinnen verlieren ohne die gesundheitlich angeschlagene Hauptangreiferin Krystal Rivers ihr viertes Playoff-Finalspiel gegen Dresden. Der 26-jährigen US-Amerikanerin droht auch am Samstag beim Entscheidungsspiel in Dresden die Zuschauerrolle.

Von Sebastian Winter, Stuttgart/München

Es ist eine klare Botschaft, die Krystal Rivers als Leitspruch auf ihrem Instagram-Kanal platziert. "No one FIGHTS alone", steht dort, niemand kämpft alleine, und weil Rivers, 26, besonders viele Kämpfe in ihrem Leben auszutragen hatte, schrieb sie dieses Wort gleich in Versalien auf. Als Baby mussten der US-Amerikanerin aus Alabama, die mit dem Tethered-Spinal-Cord-Syndrom geboren wurde und jahrelang nicht laufen konnte, beide Hüftgelenke gebrochen werden, mit 19 bekam sie Krebs. Sie überwand beides, wurde Profi-Volleyballerin, und ist inzwischen das Gesicht der Volleyball-Bundesliga. Mit Stuttgart wurde sie 2019 deutsche Meisterin.

Am Mittwoch hätten Kapitänin Rivers und ihr Klub, dessen Halle sich im Bauch der Stuttgarter Fußball-Arena befindet, ihren zweiten Ligatitel gewinnen können. Spiel vier in der Best-of-five-Serie, Heimvorteil, wenn man ohne Zuschauer davon sprechen mag. Noch dazu 2:1-Siege im Rücken. Doch all das half nichts, Dresden gewann die dramatische Partie 3:2 (25:22, 25:17, 22:25, 17:25, 15:13).

"Es ist wohl langwieriger", fürchtet Stuttgarts Sportdirektorin Kim Renkema

Ein Grund dafür war, dass Rivers fehlte. Sie hatte "gesundheitliche Probleme" sagte Stuttgarts Sportdirektorin Kim Renkema, und am Donnerstag auf SZ-Nachfrage: "Es ist wohl langwieriger, sodass es schlecht aussieht für Samstag."

Genauer wollen die Verantwortlichen nicht auf die Gründe für Rivers' Fehlen eingehen - schon alleine deshalb, weil das gerade bei ihr, die unzählige Operationen schon im Kindes- und Jugendalter über sich ergehen lassen musste, ein sehr sensibles Thema ist. Eines kann man aber aus den Aussagen herauslesen: Dass Rivers, die als unersetzlich im Stuttgarter Angriff gilt, wohl das entscheidende fünfte Spiel um die deutsche Meisterschaft in Dresden am Samstag (14 Uhr) verpasst.

Das ist umso bitterer, wenn man die bisherige Finalserie betrachtet, die Stuttgart längst hätte entscheiden können. Die ersten beiden Spiele gewann der Titelverteidiger 3:0 und 3:2, dem dramatischen Sieg im zweiten Spiel folgten zwei ebenso knappe 2:3-Niederlagen gegen Dresden, das nun alle Trümpfe in der Hand hat, sich aber nicht zu sicher sein darf. Am Mittwochabend führten die Sächsinnen bereits mit 2:0 Sätzen in Stuttgart, das sich trotz Rivers' Fehlen zurück ins Spiel kämpfte. Maria Segura und Michaela Mlejnkova ersetzten die Kapitänin im Angriff, so gut es ging. Doch Dresden behielt im fünften Satz nach einer 14:10-Führung beim 14:13 die Nerven - und verwandelte den Matchball.