Nowy Urengoj (dpa) – Die Berlin Volleys peilen trotz der ersten Saisonniederlage einen guten Jahresabschluss an. Mit einem Sieg am Samstag in der Volleyball-Bundesliga beim ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen "hätten wir alle Ziele für die erste Saisonhälfte erreicht", sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, "ein Erfolg am kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Kusbass Kemerowo wäre das Sahnehäubchen auf einem sehr erfolgreichen Jahr".

Allerdings sorgt der verletzungsbedingte Ausfall von Außenangreifer Benjamin Patch für Sorgenfalten vor den beiden kommenden Spielen sowie dem Jahresabschluss im Liga-Heimspiel gegen die United Volleys Frankfurt am 22. Dezember. "Die Verletzung kommt zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt. Aber damit müssen wir fertig werden", sagte Niroomand. Der Manager hofft, dass sich Backup Kyle Ensing bei der 0:3-Niederlage bei Fakel Nowy Urengoj nicht allzu schwer verletzt hat und in den beiden kommenden Spielen einsatzfähig sein wird.

Denn trotz der Niederlage gab es für Niroomand einige Hoffnungsschimmer im Hinblick auf das Sahnehäubchen. Zum einen habe sein Team in Nowy Urengoj "im ersten Satz ein außerordentlich gutes Spiel abgeliefert", ehe ein kompletter Bruch durch die Mannschaft zog. Zum anderen hat der hohe Gruppenfavorit Kemerowo seine Partie beim Außenseiter ACH Volley Ljubljana mit 2:3 verloren. Die Volleys hingegen hatten die Slowenen zum Auftakt der Champions League glatt mit 3:0 bezwungen, so dass jedes Team im Pool B einen Sieg und eine Niederlage aufweist. Für etwaige Hochrechnungen sei es laut Niroomand aber "zu früh".