Von Sebastian Winter

Am Wochenende würden die Volleyballer gerne in ihre neue Bundesliga-Saison starten. In Wahrheit ist es aber so: Von sieben Partien fallen drei aus. Der Doppelspieltag der Bisons aus Bühl gegen den VC Olympia Berlin und den TSV Unterhaching wurde verschoben. Friedrichshafen gegen Olympia Berlin findet ebenfalls später statt. Weil der 13-malige deutsche Meister gerade keine Halle hat, spielt er nun kurzfristig in Königs-Wusterhausen. Die Arena in Friedrichshafen wurde wegen korrodierter Stahlseile an der Dachkonstruktion überraschend dauerhaft geschlossen.

Die Sache mit der Halle ist ein Riesenproblem für diesen großen, längst aber stagnierenden Klub vom Bodensee. Das Training fand irgendwo im Umland statt, auf der Vereins-Homepage schrieben sie, dass Trainer Michael Warm und sein Team "gerade ähnlich eines Nomaden-Stammes leben". Alle Heimspiele im Oktober sind abgesagt, eine Lösung ist nicht in Sicht. Doch das ist gerade eines der kleineren Probleme der Liga. Das größte ist die zweite Corona-Welle, die über die Vereine hereinbricht und sie zu Spielabsagen zwingt.

Der VC Olympia Berlin und der TSV Unterhaching sind oder waren bis zuletzt in Quarantäne, deshalb fallen ihre Auftaktspiele aus. Die Unterhachinger hatten nach der Teamvorstellung in der Bavaria Filmwelt im Münchner Süden - samt Führung durch die engen Kulissengänge von Kinofilmen wie "Das Boot" - zwei Corona-Fälle im Umfeld. Die Spieler selbst wurden zwar negativ getestet, aber sie hätten erst zwei Tage vor Anpfiff wieder trainieren können. Beim VCO Berlin kehrten sechs Spieler mit Positivtests von der U20-Europameisterschaft in Tschechien zurück.

"Ich habe schon gehofft, dass wir ein bisschen länger durchhalten", sagt Michael Evers, der Präsident der Volleyball-Bundesliga (VBL), "das macht die ganze Planung der Vereine zunichte." Nicht nur die der Volleyballer übrigens: Die Volleyballerinnen, deren Saison seit zwei Wochen läuft, beklagen ebenfalls zwei Spielausfälle an diesem Wochenende. Straubing ist in Quarantäne, durfte zuletzt schon nicht nach Wiesbaden reisen und kann am Samstag auch Schwerin nicht empfangen. "Das ist anscheinend die neue Realität, mit der wir in dieser Saison leben müssen", sagte Schwerins Trainer Felix Koslowski. Stuttgart, deutscher Meister von 2019, musste das Spiel in Potsdam aus demselben Grund verschieben. Das war auch deshalb nicht ganz glücklich, weil es am Sonntag live im Sportfernsehen gekommen wäre. Nun reist Schwerin spontan nach Potsdam, was für das Fernsehen in Ordnung ist und für alle Beteiligten, schon alleine wegen der kurzen Anfahrt. Ein guter Kompromiss, aber er steht auf tönernen Füßen.

Denn wie unter dem Brennglas wird im deutschen Volleyball deutlich, wie sehr die Corona-Zahlen steigen und wie sehr das den Profispielbetrieb gefährdet. Die bedrohliche Situation taugt zugleich als Fanal, wie problematisch es weitergehen dürfte mit der finanziell klammen und auf Zuschauer angewiesenen Volleyball-Bundesliga und dem Hallen-Profisport überhaupt in Herbst und Winter. Oder konkreter: Wie lange noch? "Natürlich ist es unser Bestreben, die Saison zu Ende zu spielen. Aber irgendwann stoßen wir an Grenzen", sagt Liga-Präsident Evers.

Die Situation zeigt, dass Sportarten, die nicht in einer Blase organisiert werden können, gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Profis ausreichend zu schützen - trotz Hygienekonzepten. Zudem werden sie mit Reisebeschränkungen in innerdeutsche Risikogebiete konfrontiert. Wenn Klubs wie Berlin oder Friedrichshafen demnächst in der Champions League ins Ausland fliegen sollen, wird es noch komplizierter.

Hinzu kommen fehlende Zuschauer. In Berlin, das vor einer Woche gegen Frankfurt den Supercup gewann und seinen ersten Titel holte, sind vor dem Ligaauftakt gegen Düren am Samstag nur 550 Tickets im freien Verkauf. Die Volleys hatten mit bis zu 6000 Zuschauern gerechnet und machen nun pro Spieltag Verluste in fünfstelliger Höhe. Berlins Manager Kaweh Niroomand mahnte bereits eindringlich: "Es geht jetzt um das Überleben unserer vielfältigen Sportlandschaft, des Volleyballs und unserer Vereine."

Die Liga versucht, ihren Klubs zu helfen, aber ihre Möglichkeiten sind wegen ihres seit Jahren fehlenden Namenssponsors begrenzt. Dafür hat die VBL fast alle Lizenzstrafen außer Kraft gesetzt, die Ausnahmegenehmigungen für nicht-erstligataugliche Spielhallen verlängert und verfügt, dass es in diesem Jahr bei Frauen und Männern keine Absteiger gibt. Das im Sommer geschnürte 200 Millionen Euro schwere Nothilfepaket des Bundes halten wegen der immensen bürokratischen Hürden weder die VBL noch ihre Vereine für praktikabel. "Wir werden nicht lange durchhalten ohne Zuschauer oder die Hilfe von Bund und Ländern", sagt Evers: "Kommen keine Fans, kann man die Sponsoren nicht bedienen. Und wenn wir die Saison abbrechen müssen, wird es ein langsames Klubsterben geben."