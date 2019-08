2. August 2019, 18:46 Uhr Volleyball Niederlage für DVV-Frauen

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt des Olympia-Qualifikationsturniers im chinesischen Ningbo eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich gegen den EM-Dritten Türkei 1:3 geschlagen geben. Im zweiten Gruppenspiel setzte sich Gastgeber China gegen Tschechien klar mit 3:0 durch. Am Samstag trifft Deutschland auf China, am Sonntag auf Tschechien - nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Sommerspiele in Tokio 2020. Im kommenden Januar gibt es zudem die Möglichkeit, sich das Ticket über die kontinentale Olympia-Qualifikation zu holen. Diese orientiert sich am Europa-Ranking nach der EM 2019 (ab 23. August).