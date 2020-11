Die Zahl, die viel bis alles über den vergangenen Samstag von Straubings Bundesliga-Volleyballerinnen aussagt, ist die Acht. Lediglich so viele Spielerinnen waren auf dem Protokoll vom 0:3 (17:25, 19:25, 16:25) bei Tabellenführer Stuttgart eingetragen, was die personell angespannte Situation des Nawaro-Teams gut umriss. Stamm-Zuspielerin Magdalena Gryka fehlte ebenso wie die im Mittelblock gesetzte Sandra Szaboova. Gryka ist mit 26 Jahren die Älteste, Szaboova mit 24 die Drittälteste im Kader, was zu einer weiteren Zahl führt, die neben sportlicher Klasse zu dem deutlichen Ergebnis führte: 21,2, dem Durchschnittsalter der Straubinger Spielerinnen auf dem Feld. Nawaro liegt nach der vierten Niederlage im fünften Spiel auf Platz neun. Weil die Frauen-Staffel mit elf Teams unterbesetzt ist und wegen der unterschiedlichen Corona-Richtlinien in den Bundesländern kein fairer Wettbewerb garantiert werden kann, steigt am Saisonende niemand ab.