Straubings Volleyballerinnen haben ihr letztes Erstligaspiel vor Weihnachten klar mit 0:3 (20:25, 19:25, 17:25) verloren. Vier verletzte Spielerinnen waren für Nawaro zu viel, um im Duell mit Schwarz-Weiß Erfurt Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nach der neunten Niederlage im zehnten Ligaspiel haben die Straubingerinnen drei Tage Weihnachtspause, bevor sie in die Vorbereitung für das nächste Spiel gegen Schwerin einsteigen. Die Partie des Tabellenvorletzten in Mecklenburg-Vorpommern steht am 29. Dezember an.