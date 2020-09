Eine Woche vor dem Saisonstart gegen Erfurt tragen die Bundesliga-Volleyballerinnen von Nawaro Straubing an diesem Wochenende in Regensburg zwei Testspiele gegen Ligakonkurrenten aus. Am Freitag geht es gegen Vilsbiburg, am Samstag gegen Suhl, Beginn ist jeweils 18 Uhr. Das Testspielwochenende in der Sporthalle der Clermont-Ferrand-Schule wird von den Donau Volleys Regensburg organisiert, die zu den beiden Spielen auch Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Tickets für die Spiele gibt es auf der Homepage der Donau Volleys.