Deutschlands Volleyballer haben ihre Chancen auf die direkte Olympiaqualifikation mit einem Überraschungssieg deutlich erhöht. Die Mannschaft um Angreifer Georg Grozer schlug am Dienstagabend in Rio de Janeiro Favorit Brasilien 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 28:26). Damit ist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes mit drei Siegen in das Qualifikationsturnier gestartet. Es war erst der vierte deutsche Sieg in 17 Partien gegen den Weltranglistenvierten. Der 38 Jahre alte Grozer war mit 27 Punkten erneut erfolgreichster Angreifer.

"Ich habe Gänsehaut, ich kann es gar nicht glauben, was wir hier heute gemacht haben", sagte er nach dem Spiel: "Wir dürfen noch nicht feiern, wir haben noch einen langen Weg vor uns." Weniger als 24 Stunden nach der Partie stand für Deutschland am Mittwochabend das nächste schwere Spiel gegen Weltmeister Italien an. Dabei musste das Team auf Kapitän Lukas Kampa verzichten, der aufgrund einer Wadenverletzung für den Rest des Turniers ausfällt.

In drei Achtergruppen in Brasilien, China und Japan spielen alle Teams einmal gegeneinander. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erhalten den Zugang für Paris 2024. Jedes Spiel in Rio zählt noch aus einem anderen Grund: Es werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die im kommenden Jahr eine letzte Chance auf die erste deutsche Olympia-Teilnahme seit 2012 bietet. Auch hier machte Deutschland durch den Sieg gegen Brasilien viel Boden gut.