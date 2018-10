30. Oktober 2018, 19:40 Uhr Volleyball Mutig und riskant

Nawaro Straubing startet in die Saison - mit einem ungewöhnlichen und riskanten Konzept. Der Verein setzt konsequent auf Nachwuchs-Spielerinnen, die meisten von ihnen ohne jegliche Bundesliga-Erfahrung.

Von Julian Ignatowitsch

Es sei kein Experiment, sagt Benedikt Frank, und dann spricht er von einem "nachhaltigen Projekt". Der Trainer der Straubinger Volleyballerinnen hat sich und seinen Verein in letzter Zeit häufiger erklärt, das merkt man schnell. Manchmal sei er belächelt worden, dann habe man von Mut gesprochen. Jetzt steht also die erste Bewährungsprobe an.

Kann Nawaro Straubing in der Bundesliga mithalten? Diese Frage beschäftigt den Aufsteiger vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den Meister SSC Schwerin am Mittwoch (19.30 Uhr). ...